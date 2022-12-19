تقنية

جوالان جديدان من موتورولا Moto g53 وMoto X40 برقاقة سناب دراجون 8 Gen 2 وبسعر خيالي

شذى علي

طرحت شركة موتورولا جوالًا جديدًا يُدعَى Moto X40، ويعد الجوال الأول الذي يحمل رقاقة سناب دراجون 8 جين 2 في تاريخ الشركة، كما طرحت بجانبه جوالًا آخرًا يُدعَى Moto G53 بتقنية 5G، يمتاز كل منهما بصفات وتقنيات رائعة وبسعر خيالي.

جوالان جديدان من موتورولا Moto g53 وMoto X40 برقاقة سناب دراجون 8 Gen 2 وبسعر خيالي

جوال Moto G53

يمتاز جوال موتو G53 بالعديد من التقنيات أهمها أنه يدعم شبكات الاتصال حتى 5G، كما أن جودة عرض الشاشة من النوع +FHD ومُعدَل التحديث الخاص بها 90Hz، أيضًا يحتوي جوال موتو G53 من موتورولا على بطارية تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات وسعتها 5000 ملي أمبير، ويتوفر الجوال باللونين الأسود والأبيض، ومن أهم خصائص جوال Motorola Moto G53 أيضًا ما يلي:-

الشاشة AMOLED
الكاميرا
  • دقة الكاميرا الخلفية: 50 Mega بيكسل.
  • تمتاز بتقنية دمج البيكسل حتى حجم 1.3.
  • دقة المستشعر الثاني: 2 Mega بيكسل.
ذاكرة التخزين 
  • معدل الذاكرة العشوائية: 8 أو 4 جيجا بايت.
  • سعة التخزين الداخلية: 128 جيجا بايت.

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جوال Moto X40 

يأتي جوال موتو X40 بشاشة بحجم 6.7 إنش، ودقة عرض 1080× 2400 بيكسل، كما أنه يدعم عُمق الألوان بمعدل 10 bit، بالإضافة إلى تقنية HDR10+ وخاصية التعتيم DC، أيضًا الجوال مُزوَد ببصمة وكارت أدرينو 740 لدعم الألعاب، ومن أهم مميزاته الكاميرا ذات الأبعاد الثلاثية التي يبلغ دقة مستشعرها الرئيسي 50 Mega بيكسل بميزة التثبيت البصري، ودقة المستشعر الثاني 50 Mega بيكسل بميزة التركيز تلقائيًا، كما أن الجوال مقاوِم للماء والغبار ويتوفر باللونين الأسود والأزرق، ومن أهم خصائص جوال Motorola Moto X40 أيضًا ما يلي:-

معدل تحديث الشاشة 165Hz
المُعالِج Snapdragon 8 Gen 2
سعة التخزين  512 أو 256 أو 128.

معدل الذاكرة العشوائية: 12 أو 8.
البطارية السعة: 4600 ملي أمبير.

تدعم الشحن السريع بقوة 125 وات.

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أسعار جوال Moto X40 وMoto G53 

بالرغم من الإمكانيات الرائعة والتصميم الهائل للجوال، إلا أن سعره مناسب للجميع، حيث يأتي جوال Moto X40 عالميًا بسعر 490 دولارًا أمريكيًا أي ما يعادل 1841 ريالًا سعوديًا، بينما يأتي جوال Moto G53 عالميًا بسعر 130 دولارًا أمريكيًا أي ما يعادل 488 ريالًا سعوديًا.

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شذى علي

كاتبة مقالات لدي كبرى المواقع العربية، درست اللغة العربية لمدة أربع سنوات، شغوفة بالتعليم والتعلم دائمًا، أسعى إلى إثراء المواقع بالمعلومات العلمية الدقيقة في أكثر من مجال.

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