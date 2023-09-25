“MIUI 15” تحسينات ضخمة وتفاصيل مذهلة عن واجهة Xiaomi القادمة تغيّر تجربة المستخدم بالكامل

تستمر شركة شاومي في تطوير واجهة MIUI 15، حيث تم الإعلان عن ظهور أول إصدار مستقل من هذه الواجهة على أجهزة جديدة وفقًا لتقرير جديد، مما يشير إلى استمرار التطوير والإختبار، وتعمل الشركة على تحسين وتطوير واجهتها لتقديم تجربة مستخدم أفضل على أجهزتها.

تفاصيل الإصدار المستقل من واجهة MIUI 15 المصدر: موقع قاعة الموبايلات

تفاصيل الإصدار المستقل من واجهة MIUI 15

بدأت شركة شاومي مؤخرًا اختبارات داخلية مستقرة لواجهة MIUI 15 على بعض أهم هواتفها مثل سلسلة Xiaomi 14، سلسلة Redmi K70، وسلسلة POCO F6، هذا يعتبر خطوة مهمة نحو إصدار الواجهة الجديدة وتطويرها بشكل أفضل لضمان أداء مستقر للمستخدمين، تهدف هذه الإختبارات الداخلية إلى تقييم أداء واجهة MIUI 15 وتوافقها مع مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية، حيث يتم مراجعة الأداء والإستقرار لضمان أن المستخدمين يمكنهم استخدام الواجهة بكفاءة في حياتهم اليومية.

“Xiaomi” تستعرض واجهتها الجديدة MIUI 15