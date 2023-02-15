تقنية

مود المتفجرات الرهيب في ماينكرافت

يوسف غانم

إن المتفجرات العادية في ماينكرافت أصبحت مملة بعض الشيء وأصبحت اعتيادية بين اللاعبين ولم يتمكن أحد لتعديل هذا الشيء لوقت طويل لكن لكسر هذا الملل فقد قام العديد من الأشخاص باختراع مودات متنوعة داخل اللعبة تتيح لك الحصول على العديد من الأنواع المختلفة والمميزة والجديدة ولقد أعجب اللاعبون بهذه المودات حيث إنها بدأت في تغيير مفهوم المتفجرات العادي داخل ماينكرافت إلى مفهوم جديد وشكل جديد ومميزات جديدة ورائعة بالتجديد في طريقة تفاعلها مع العالم العادي حيث أثبتت العديد من المودات قوتها الرائعة في هذا الأمر وبدا للاعبين إنها أصبحت أيضا أكثر خطورة من ذي قبل.

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نبدأ بهذا المود الرائع ونرى امتلاكهم العديد من المتفجرات المميزة والجديدة من حيث الشكل أو طريقه تفاعلها في العالم مثلا يوجد نوع من هذه المتفجرات يكون بقوة المتفجرات العادية بخمسة أضعاف ومنها بمائه ضعف ومنها خمسمائة ضعف حيث فقط وجودها على الأرض قد يتسبب في ثقب كبير لن تستطيع إصلاحه بسهولة ومنها نوع يبني لك بيتا بكل سهولة حيث تبدأ بتفعيله ويوجد نوع محدد وهو الأقوى ويسمي بالكارثة حيث إنه وقت التفعيل يمكن أن يتسبب بتدمير كبير في العالم لا يمكن إصلاحه وغيرها من المتفجرات التي يمكنك الاستمتاع بها فقط قم بتحميل المود الآن وابدأ تجربتك، لتحميل المود اضغط هنا.

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يمكنك أن تلعب بهذه المتفجرات في عالمك العادي لتجربة المود أو أن تضيف هذا المود الرائع في سيرفر مع أصدقائك لتجربة المود بشكل جماعي لكن أحذر لأن هذا المود يمكنه أن يدمر المكان أو أن يدمر المنطقة بالكامل ويمكنك أن تجرب الأنواع المختلفة في المتفجرات التي يتيحها هذا المود الرائع فقط قم بإضافة المود في الملفات الخاصة باللعبة وقم بإعادة تشغيل السيرفر الخاص بك لكي تبدأ تجربتك المميزة مع هذا المود ولا تدمر به السيرفر الخاص بك عن طريق الخطأ فقط قم بالتركيز في كل خطوه تتخذها ولا تنسي أن المود يتيح لك استعمال المتفجرات الصغيرة ويمكنك أن تستمتع بهذا الشيء ولن يكون التهديد وقت استعماله كبيرا مثل المتفجرات العادية، لتحميل المود اضغط هنا.

يجب عليك التركيز في الإصدار الخاص بهذا المود حيث إن هذا المود يمتلك العديد من الإصدارات المتاحة التي يمكنك الاختيار منها حسب إصدار السيرفر الخاص بك واحترس تحميل إصدار خطأ لكيلا يتأثر السيرفر بهذا المود بشكل سلبي فقط قم بتحميل الإصدار الصحيح واستمتع باللعب أنت وأصدقائك.

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يوسف غانم

يوتيوبر وطالب برمجة حاسب، هوايتي الألعاب واعشق ماين كرافت بالخصوص.

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