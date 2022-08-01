جديد شاومي.. إطلاق كاميرا Mijia AR للنظارات مع تكبير هجين 15x ومعالج Snapdragon 8 والمزيد
سوف تشهد أعمال الواقع المعزز خلال السنوات القليلة القادمة إزدهارًا ملحوظًا، حيث بدأت العديد من الأسماء الكبيرة مثل Google و Apple و Facebook في الاستثمار بكثافة في هذا القطاع، وبدأت Google مؤخرًا الاختبار العام لنظارات الواقع المعزز الخاصة بها، واليوم دخلت شركة شاومي العملاقة للتكنولوجيا أيضًا في هذا القطاع بكاميرا Mijia AR المزودة بتقنية التكبير الهجين بمعدل 15 ضعفًا ومعالج Snapdragon 8 المخصص، والمزيد من المزايا الرائعة.
كاميرا Mijia AR للنظارات
سعر كاميرا شاومي للنظارات والمواصفات
أعلنت Xiaomi رسميًا عن كاميرا Mijia للنظارات وهي متاحة للطلب المسبق من خلال منصة التمويل الجماعي Xiaomi Youpin، بسعر التجزئة وقدره (399 دولارًا)، وسعر التمويل الجماعي الخاص ما يعادل (369 دولارًا).
وعن مواصفات نظارات الواقع المعزز من شاومي Mijia AR فإنها تتمتع بـ:
- تصميم الجهاز القابل للارتداء مشابه لما تم طرحه لنماذج مماثلة في السوق من قبل.
- تحتوي نظارات الواقع المعزز الجديدة من شاومي على كاميرات مثبتة على الجوانب ومجهزة بعدسات متعددة.
- على الرغم من أن نظارات Mijia تبدو ضخمة جدًا في الصور، إلا أن شاومي تدعي أن الجهاز يزن حوالي 100 جرام فقط.
- تعتبر مواصفات الكاميرا الخاصة بنظارات Mijia مثيرة للإعجاب، فهي مزودة بكاميرا رباعية الزاوية، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل رباعية باير، والثانوية هي منظار تليفوتوغرافي 8 ميجابكسل 5x مع تقنية OIS، ويمكنها تسجيل ما يصل إلى 100 دقيقة من الفيديو دون توقف.
- تدعي الشركة أن كاميرا Mijia للنظارات يمكنها تحقيق تقريب بصري 5x وتقريب هجين يصل إلى 15 ضعفًا.
- يمكن توصيل كاميرا Mijia بسهولة بالهاتف من خلال تطبيق Mijia، الذي سيمكّن المستخدم من الاتصال بهاتف ذكي المستخدمين، و استيراد الصور بسرعة، وتطبيق القالب على فيلم ومشاركة الصور والمزيد.
- قامت شركة شاومي أيضًا بتزويد كاميرا نظارات Mijia بمعالج Snapdragon 8 مستقل النواة والمقترن مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 3 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 32 جيجابايت، و أيضًا تم تزويد النظارات بخدمة إنترنت مستقل لتوفر للمستخدم تجربة رائعة.
- تم تزويد كاميرا نظارات Mijia بشاشة من منتجات Sony وهي من نوع OLED تعتمد على السيليكون مع سطوع يصل إلى 3000 شمعة و 1800 شمعة للعين، وكثافة 3281 نقطة في البوصة.
- كاميرا Mijia AR مزودة ببطارية بسعة 1،020 مللي أمبير وتدعم الشحن اللاسلكي بقوة 10 وات، حيث خلال 30 دقيقة من الشحن يمكن أن تصل نسبة الشحن إلى 80% من الشحن الثابت.
- اجتازت كاميرا Mijia AR للنظارات أيضًا شهادة الضوء الأزرق المنخفض لأجهزة Rheinland الألمانية.
- تشمل المواصفات والميزات الأخرى: الترجمة الحية على الشاشة.