جديد شاومي.. إطلاق كاميرا Mijia AR للنظارات مع تكبير هجين 15x ومعالج Snapdragon 8  والمزيد

سوف تشهد أعمال الواقع المعزز خلال السنوات القليلة القادمة إزدهارًا ملحوظًا، حيث بدأت العديد من الأسماء الكبيرة مثل Google و Apple و Facebook في الاستثمار بكثافة في هذا القطاع، وبدأت Google مؤخرًا الاختبار العام لنظارات الواقع المعزز الخاصة بها، واليوم دخلت شركة شاومي العملاقة للتكنولوجيا أيضًا في هذا القطاع بكاميرا Mijia AR المزودة بتقنية التكبير الهجين بمعدل 15 ضعفًا ومعالج Snapdragon 8 المخصص، والمزيد من المزايا الرائعة.

كاميرا Mijia AR للنظارات

سعر كاميرا شاومي للنظارات والمواصفات

أعلنت Xiaomi رسميًا عن كاميرا Mijia للنظارات وهي متاحة للطلب المسبق من خلال منصة التمويل الجماعي Xiaomi Youpin، بسعر التجزئة وقدره (399 دولارًا)، وسعر التمويل الجماعي الخاص ما يعادل (369 دولارًا).

وعن مواصفات نظارات الواقع المعزز من شاومي Mijia AR فإنها تتمتع بـ: