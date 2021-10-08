شاومي تطلق ساعة Mibro Lite الذكية بحواف رفيعة وسعر منخفض والمزيد

بواسطة سمير زيادة

أطلقت شركة شاومي ساعة ذكية أخرى ضمن سلسلة Xiaomi Mibro ، وهي ساعة Mibro Lite  التي تتميز بشاشة AMOLED مقاس 1.3 بوصة، والتي تتناسب مع هيكل الساعة مقاس 43 ملم، كما تتميز الساعة الذكية بإطار نحيف ومحمية بزجاج 2.5D، والتكلفة الميسورة إلى حد ما، حيث مع احتفاظها بالمظهر العصري الذي يزيد من حدة حواف الشاشة النحيفة، تكلف أقل من 60 دولار أمريكي، فما هي أبرز مزايا وخصائص ساعة الذكية الجديدة من شاومي؟، دعونا تلقِ نظرة على أبرز المواصفات التقنية للساعة.

شاومي تطلق ساعة Mibro Lite الذكية بحواف رفيعة وسعر منخفض والمزيد

Mibro Lite

شاومي تطلق ساعة Mibro Lite الذكية بحواف رفيعة وسعر منخفض والمزيد
شاومي تطلق ساعة MibroLite الذكية بحواف رفيعة وسعر منخفض والمزيد

مواصفات ساعة Mibro Lite

  • إضافة للمزايا المذكورة أعلاه، الساعة الذكية حاصلة على شهادة IP68 ضد الغبار والماء .
  • تاتي مع بطارية 230 مللي أمبير، والتي توفر ما يصل إلى 8 أيام من النشاط بشحن كامل.
  • يبلغ وزن الساعة 48 جرامًا، يبلغ سمكها 8 ملم وتأتي مع حزام ساعة
  • تحتوي الساعة الذكية على مستشعر معدل ضربات القلب، و 15 وضعًا رياضيًا، ولكنعندما يعمل المستشعر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، لن سيقل شحن الساعة الذكية.
  • يمكن لساعة Mibro Lite أيضًا تتبع مستويات SpO2 وتقييم جودة النوم.

    شاومي تطلق ساعة Mibro Lite الذكية بحواف رفيعة وسعر منخفض والمزيد
    شاومي تطلق ساعة Mibro Lite الذكية بحواف رفيعة وسعر منخفض والمزيد
  • يمكن استخدام الساعة أيضًا كمصراع للكاميرا عن بُعد ولتشغيل الموسيقى المخزنة .
  • تتوافق الساعة مع أجهزة Android و iOS من خلال تطبيق Mibro كمرجع.
  • تتوفر  ساعة شاومي الذكية الجديدة على AliExpress بسعر 59.99 دولارًا، ويمكن أيضًا شراء الساعة الذكية المزودة بخمسة أحزمة ساعة إضافية مقابل 62.54 دولارًا.


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سمير زيادة

سمير زيادة مواليد سوريا، حائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، زاولت مهنة المحاماة في سوريا نحو 22 عامًا، أهوى العمل في مجال الصحافة الإلكترونية، ومتابعة وتغطية الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومواضيع أخرى ، والكتابة في هذا الشأن.

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