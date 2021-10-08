شاومي تطلق ساعة Mibro Lite الذكية بحواف رفيعة وسعر منخفض والمزيد
أطلقت شركة شاومي ساعة ذكية أخرى ضمن سلسلة Xiaomi Mibro ، وهي ساعة Mibro Lite التي تتميز بشاشة AMOLED مقاس 1.3 بوصة، والتي تتناسب مع هيكل الساعة مقاس 43 ملم، كما تتميز الساعة الذكية بإطار نحيف ومحمية بزجاج 2.5D، والتكلفة الميسورة إلى حد ما، حيث مع احتفاظها بالمظهر العصري الذي يزيد من حدة حواف الشاشة النحيفة، تكلف أقل من 60 دولار أمريكي، فما هي أبرز مزايا وخصائص ساعة الذكية الجديدة من شاومي؟، دعونا تلقِ نظرة على أبرز المواصفات التقنية للساعة.
Mibro Lite
مواصفات ساعة Mibro Lite
- إضافة للمزايا المذكورة أعلاه، الساعة الذكية حاصلة على شهادة IP68 ضد الغبار والماء .
- تاتي مع بطارية 230 مللي أمبير، والتي توفر ما يصل إلى 8 أيام من النشاط بشحن كامل.
- يبلغ وزن الساعة 48 جرامًا، يبلغ سمكها 8 ملم وتأتي مع حزام ساعة
- تحتوي الساعة الذكية على مستشعر معدل ضربات القلب، و 15 وضعًا رياضيًا، ولكنعندما يعمل المستشعر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، لن سيقل شحن الساعة الذكية.
- يمكن لساعة Mibro Lite أيضًا تتبع مستويات SpO2 وتقييم جودة النوم.
- يمكن استخدام الساعة أيضًا كمصراع للكاميرا عن بُعد ولتشغيل الموسيقى المخزنة .
- تتوافق الساعة مع أجهزة Android و iOS من خلال تطبيق Mibro كمرجع.
- تتوفر ساعة شاومي الذكية الجديدة على AliExpress بسعر 59.99 دولارًا، ويمكن أيضًا شراء الساعة الذكية المزودة بخمسة أحزمة ساعة إضافية مقابل 62.54 دولارًا.