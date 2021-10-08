شاومي تطلق ساعة Mibro Lite الذكية بحواف رفيعة وسعر منخفض والمزيد

أطلقت شركة شاومي ساعة ذكية أخرى ضمن سلسلة Xiaomi Mibro ، وهي ساعة Mibro Lite التي تتميز بشاشة AMOLED مقاس 1.3 بوصة، والتي تتناسب مع هيكل الساعة مقاس 43 ملم، كما تتميز الساعة الذكية بإطار نحيف ومحمية بزجاج 2.5D، والتكلفة الميسورة إلى حد ما، حيث مع احتفاظها بالمظهر العصري الذي يزيد من حدة حواف الشاشة النحيفة، تكلف أقل من 60 دولار أمريكي، فما هي أبرز مزايا وخصائص ساعة الذكية الجديدة من شاومي؟، دعونا تلقِ نظرة على أبرز المواصفات التقنية للساعة.

Mibro Lite

مواصفات ساعة Mibro Lite