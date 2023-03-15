ميتا تتخد قرارًا بقطع الدعم عن رموز “NFTs” على فيسبوك وإنستجرام

قررت شركة “Meta” قطع الدعم عن المقتنيات الرقمية ورموز “NFTs” التي لا يُمكن استبدالها على منصاتها “Facebook” و “Instagram” بعد أقل من عام من تقديمها، ويأتي هذا القرار وسط تدهور سوق العملات المشفرة في الأسواق العالمية.

في إطار هذا السياق، ذكر “ستيفان كاسريل” بصفته رئيس التكنولوجيا المالية في الشركة، بأن “Meta” بصدد إنهاء الحيازات الرقمية في الوقت الحالي، وذلك للتركيز على طرق أخرى لدعم منشئي المحتوى والأفراد والشركات، وتم نشر ذلك عبر شبكة تويتر.

وأضاف “كاسريل” أن الشركة ستواصل الاستثمار في أدوات التكنولوجيا المالية التي سيحتاجها الأفراد والشركات في المستقبل، مع تبسيط طريقة إرسال المدفوعات باستخدام “Meta Pay”، مما يسهل إكمال البيع والدفع.

في العام الماضي، أطلقت الشركة دعمًا لمنشئي المحتوى لمشاركة “NFTs” على “Instagram” و “Facebook” لمواكبة ظهور الأصول الرقمية، حيث وصلت مبيعات بعض الرموز غير القابلة للاستبدال مثل رسوم القرود إلى مليارات الدولارات.

لكن البيتكوين والعملات الرمزية الأخرى تعرضت لضربة في أواخر عام 2022، بعد الإفلاس المفاجئ لبورصة:”FTX” للعملات المشفرة، لتتفاقم الأزمة خلال الآونة الأخيرة، بعد انهيار ثلاثة بنوك أمريكية خلال الأسبوع الماضي، خاصة وأن اثنين منها كانا يركزان على العملات المشفرة.

في تصريح لموقع “TechCrunch” قال المتحدث الرسمي باسم “Meta” أن الشركة تحول استثماراتها بعيدًا عن الرموز غير القابلة للاستبدال نحو منتجات، على غرار الميزات التي تمكن منشئي المحتوى من جني الأموال مباشرة على الأنظمة الأساسية، مثل: ميزة (الهدايا).

وقالت الشركة أيضًا، إنها تختبر طرقًا أخرى لتمكين منشئي المحتوى من جني الأموال من خلال الإعلان في مقاطع الفيديو القصيرة عبر ميزة “Reels”، المُتوفرة حاليًا على فيسبوك وإنستجرام.

ثم بدات ميتا بالإهتمام بالرموز غير القابلة للاستبدال يتقاطع مع خُطط الواقع الافتراضي الخاصة بها في مشروع “Meteavers”، وقال الرئيس التنفيذي “مارك زوكربيرج” في هذا الشأن بإنه يأمل أن يتمكن المستخدمون يومًا ما من تحويل الملابس الافتراضية إلى رموز غير قابلة للاستبدال.

وتقوم “Meta” بخفض التكاليف في جميع اقسام الشركة، حيث تسعى جاهدة لجعل أحلامها المتعثرة المُتعلقة بعالم “Metaverse”، حيث خسر القسم المسؤول عن منتجات الواقع المعزز والواقع الافتراضي لشركة Meta أكثر من 13.7 مليار دولار أمريكي العام الماضي فقط.

كما قامت الشركة أيضًا، بتسريح 11000 موظف خلال نفس السنة في وكان ذلك في شهر نوفمبر الماضي، وهو ما يمثل حوالي 13 % من قوتها العاملة في انحاء العالم، ويعد هذا الرقم الأكبر في تاريخ الشركة حتى الآن.