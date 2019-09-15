mbc5 تنطلق السبت المقبل .. تعرف على التردد

أعلنت مجموعة قنوات ام بي سي عن ضم قناة جديدة الى مجموعتها موجهة لدول المغرب العربي , وهي قناة ام بي سي 5 والتى ستنطلق يوم السبت المقبل الموافق 21 سبتمبر 2019 , لتغطي المجموعة الدول العربية من المحيط الى الخليج .







القناة الجديدة mbc5 ستكون مهمتها تقديم محتوى يهم دول المغرب العربي حيث القناة ستكون اهتمامها دول ( المغرب – تونس – الجزائر – ليبيا – موريتانيا ) , بوضع برامج ومسلسلات ومحتوى ترفيهي مميز.

تردد قناة mbc5







القناة يمكن استقبالها عبر اجهزة الاستقبال على القمر الصناعي نايلسات أو عربسات في التردد الاتية :

يوتل سات 7 في مدار نايل سات – التردد: 11559MHz – الدرجة:7 درجات غرب – القطبية:عمودي – معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

عربسات بدر5 – التردد: 12284MHz – الدرجة:26 درجة شرق – القطبية:عمودي – معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مع افتتاح القناة الجديدة mbc5 سيكون المتابعين لها عل موعد مع مسلسل جديد لم يتم الاعلان عن اسمه ولكن نشر اعلانات في شوارع مدينة الدار البيضاء , وبحسب تسريبا صحفية سابق ان المسلسل مغربي طويل تصل حلقاته الى 120 حلقة , وهو من بطولة القديرة نزهة الركراكي و القدير محمد الجم مع نخبة من النجوم المغاربة عزيز حطاب ، مجدولين الإدريسي وغيرهم ومن اخراج هشام الجباري كما ان هناك مفاجأة جميلة من القناة لمحبى الدراما التركية , مسلسل تركي مدبلج ” الاصطدام ” وفي الغالب سيكون بدايته بدءاً من الاثنين 23 سبتمبر 2019. من المتقع ايضاً ان يذاع على القناة الموسم الجديد ” الخامس ” من برنامج اكتشاف المواهب The Voice احلى صوت , والذي ينطلق اولى حلقات في نفس يوم افتتاح القناة يوم السبت المقبل.