mbc5 تنطلق السبت المقبل .. تعرف على التردد
أعلنت مجموعة قنوات ام بي سي عن ضم قناة جديدة الى مجموعتها موجهة لدول المغرب العربي , وهي قناة ام بي سي 5 والتى ستنطلق يوم السبت المقبل الموافق 21 سبتمبر 2019 , لتغطي المجموعة الدول العربية من المحيط الى الخليج .
القناة الجديدة mbc5 ستكون مهمتها تقديم محتوى يهم دول المغرب العربي حيث القناة ستكون اهتمامها دول ( المغرب – تونس – الجزائر – ليبيا – موريتانيا ) , بوضع برامج ومسلسلات ومحتوى ترفيهي مميز.
تردد قناة mbc5
القناة يمكن استقبالها عبر اجهزة الاستقبال على القمر الصناعي نايلسات أو عربسات في التردد الاتية :