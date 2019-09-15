تقنية

mbc5 تنطلق السبت المقبل .. تعرف على التردد

بواسطة محمد عبد الرازق 0

أعلنت مجموعة قنوات ام بي سي عن ضم قناة جديدة الى مجموعتها موجهة لدول المغرب العربي , وهي قناة ام بي سي 5 والتى ستنطلق يوم السبت المقبل الموافق 21 سبتمبر 2019 , لتغطي المجموعة الدول العربية من المحيط الى الخليج .



القناة الجديدة  mbc5 ستكون مهمتها تقديم محتوى يهم دول المغرب العربي حيث القناة ستكون اهتمامها دول ( المغرب – تونس – الجزائر – ليبيا – موريتانيا ) , بوضع برامج ومسلسلات ومحتوى ترفيهي مميز.

تردد قناة mbc5



القناة يمكن استقبالها عبر اجهزة الاستقبال على القمر الصناعي نايلسات أو عربسات في التردد الاتية :

  • يوتل سات 7 في مدار نايل سات – التردد: 11559MHz – الدرجة:7 درجات غرب – القطبية:عمودي – معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • عربسات بدر5 – التردد: 12284MHz – الدرجة:26 درجة شرق – القطبية:عمودي – معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مع افتتاح القناة الجديدة mbc5 سيكون المتابعين لها عل موعد مع مسلسل جديد لم يتم الاعلان عن اسمه ولكن نشر اعلانات في شوارع مدينة الدار البيضاء , وبحسب تسريبا صحفية سابق ان المسلسل مغربي طويل تصل حلقاته الى 120 حلقة , وهو من بطولة القديرة نزهة الركراكي و القدير محمد الجم مع نخبة من النجوم المغاربة عزيز حطاب ، مجدولين الإدريسي وغيرهم ومن اخراج هشام الجباري

كما ان هناك مفاجأة جميلة من القناة لمحبى الدراما التركية , مسلسل تركي مدبلج ” الاصطدام ” وفي الغالب سيكون بدايته بدءاً من الاثنين 23 سبتمبر 2019.

من المتقع ايضاً ان يذاع على القناة الموسم الجديد ” الخامس ” من برنامج اكتشاف المواهب The Voice احلى صوت , والذي ينطلق اولى حلقات في نفس يوم افتتاح القناة يوم السبت المقبل.

 



محمد عبد الرازق

    مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
    خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
    اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .



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