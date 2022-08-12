تقنية

شركة أمريكية تطور “Mawi Patch” لاصقة ذكية لمراقبة مخطط القلب باستمرار

سمير زيادة

قامت شركة أمريكية تدعى ماوي، بتطوير جهاز جديد وهو عبارة عن لاصقة طبية لمراقبة “مخطط رسم القلب الكهربي”، يسمى Mawi Patch إنه جهاز لمراقبة معدل ضربات القلب، الذي سيكون بديلًا من المسجل التقليدي، فهو جهاز لاسلكي، وبفضل استخدامه يمكن للأطباء إجراء اختبارات القلب على عدد لا محدود من المرضى، بعد أن كان المرضى يضطرون لارتداء الأجهزة التقليدية القديمة المصنوعة من المعدن وموصولة إلى أسلاك ويتم ربطها إلى الصدر لمراقبة رسم القلب الكهربي لمدة قد تصل إلى أسبوعين، مما يجعله غير مريح.

شركة أمريكية تطور "Mawi Patch" لاصقة ذكية لمراقبة مخطط القلب باستمرار

Mawi Patch

شركة أمريكية تطور "Mawi Patch" لاصقة ذكية لمراقبة مخطط القلب باستمرار
شركة أمريكية تطور “Mawi Patch” لاصقة ذكية لمراقبة مخطط القلب باستمرار

كيفية استخدام لاصقة Mawi Patch وميزاتها    

وصفت الشركة المبتكرة للجهاز بأنه حل لاسلكي سريع وسهل الاستخدام، حيث كانت المسجلات التقليدية لمخطط رسم القلب تتطلب التطهير بعد كل استخدام، بالإضافة إلى الصيانة التي تطيل وقت انتظار المريض التالي للجهاز، وأشار الرئيس التنفيذي لشركة Mawi، أندرو كليمينكو، إلى أن اللاصقة الجديدة على عكس المسجلات التقليدية، سريعة في التشغيل وفعّالة، ولا تتعارض مع الاستخدام اليومي، ويمكن الاستحمام وتناول الطعام والذهاب للنوم مع وضعها، وحتى ممارسة الجنس بين الأزواج بشكل طبيعي، على عكس استخدام الأجهزة التقليدية، كما أن لاصقة Mawi Patch الذكية غير قابلة للانزلاق، وهي مضادة للحساسية.

شركة أمريكية تطور "Mawi Patch" لاصقة ذكية لمراقبة مخطط القلب باستمرار

ومن ميزات Mawi Patch أيضًا أنه يمكن وصلها بجهاز هاتف ذكي في عيادة الطبيب، ونقل البيانات من قياس ضربات القلب في الوقت الفعلي ليقوم الذكاء الاصطناعي بتحليلها وإبلاغ الطبيب بأي وضع غير طبيعي للمريض، وتقديم تقرير للمريض مفصل وبشكل دقيق خلال أقل من 24 ساعة، وإرسال رسالة بالتغذية المناسبة والعلاج.

شركة أمريكية تطور "Mawi Patch" لاصقة ذكية لمراقبة مخطط القلب باستمرار
ابتكار لاصقة ذكية لمراقبة مخطط القلب باستمرار

وتقول شركة ماوي أنها لا تذكر بالضبط عدد الأجهزة التي باعتها بالفعل، ولكن بحسب الرئيس التنفيذي للشركة يتم شحن كميات كبيرة من لاصقة Mawi Patch إلى العملاء في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط كل شهر، ويختلف سعر الجهاز باختلاف الدولة، ولكن الرئيس التنفيذي لشركة ماوي يشير إلى أنه يكلف أقل من 250 دولارًا في المتوسط.

سمير زيادة

سمير زيادة مواليد سوريا، حائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، زاولت مهنة المحاماة في سوريا نحو 22 عامًا، أهوى العمل في مجال الصحافة الإلكترونية، ومتابعة وتغطية الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومواضيع أخرى ، والكتابة في هذا الشأن.


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