لعبة Color Me Happy! وأهم 7 معلومات عنها

تعد لعبة Color Me Happy! من الألعاب المسلية والمفيدة في نفس الوقت، وخاصة لأطفالنا حيث إنها تتيح العديد من الصور التي يقوم الشخص بتلوينها مما ينمي القدرات المهارية لدي أطفالنا، وقدرات التفكير والأبداع لديهم، حيث يوجد في هذه اللعبة حوالي ١٠٠ صورة بأشكال ورسومات مختلفة، يمكن للشخص المستخدم تلوينها كيفما يشاء وسوف نوضح لكم في المقال فوائد وخصائص اللعبة، وطريقة تلوين الصور.

Color Me Happy!

يوجد العديد من الألعاب التي تقوم من خلالها بالاستمتاع بتلوين الصور ولكن القليل من هذه الألعاب يكون مفيد، ولذلك تدعم هذه اللعبة الإفادة والمتعة في نفس الوقت، وسوف نوضح لكم فوائد هذه اللعبة في النقاط التالية:

تساعد هذه اللعبة أو هذا التطبيق على تعليم مهارة التلوين لأطفالنا بطريقة ممتعة بدون ملل مع استخدام مهارة الكتابة في نفس الوقت.

تعمل هذه اللعبة أيضا على مساعدة الطفل أثناء اللعب وتلوين الصور على استخدام يديه وتطوير التحكم بهما بشكل أفضل.

كما إن اللعبة تدرب الطفل على تنسيق الألوان مع بعضها بشكل جيد ومتناسق، مما يزيد من مهارة التفكير لدى الطفل.

كما إن لعبة Color Me Happy! تنمي مهارة التركيز والتأمل والاسترخاء حتى يتم اختيار ووضع الألوان على الصور.

تشعرك هذه اللعبة بتجربة التلوين كما لو كان الشخص ممسكا بكراسة تلوين وأقلام للتلوين.

طريقة تلوين الصور على لعبة Color Me Happy!

نوضح لمستخدمين هذه اللعبة كيفية تلوين الصور بطريقة سهلة تضمن لك الاستمتاع بالتلوين والاستفادة في نفس الوقت بالنسبة لأطفالنا فيما يلي:

أولاً قم بتحميل اللعبة على جهازك، ثم قم بفتح اللعبة.

بعد ذلك يقوم الشخص باختيار الصورة التي يريدها حيث يوجد بهذا اللعبة العديد من الصور مثل صور الحيوانات، كما أنه يوجد صور وأشكال مختلفة يمكن للطفل تلوينها.

يتطلب من الطفل أو الشخص الذي يقوم بالتلوين أن يحاول أن يكون دقيق حتى لا تخرج الألوان خارج الشكل

وبعد أن يقوم الطفل بتلوين الصورة يظهر له صور آخري، وهكذا، إلى أن يتمكن الطفل من إتقان التحكم بيديه ومهارة التلوين في نفس الوقت.

معلومات عن لعبة Color Me Happy!

لكل لعبة معلومات وتفاصيل مهمة تهم أي مستخدم قبل أن يقوم بتحميلها من حيث المساحة المطلوبة للتحميل تاريخ الاصدار والتحديث، وغيرها من التفاصيل المهمة، ونتابع معكم هذه المعلومات موضحة في النقاط التالية:

من أكثر الأشياء التي يهم أي مستخدم في أي لعبة أو تطبيق هو هل هذا التطبيق مجاني أم لا، لذلك من أهم خواص هذه اللعبة أنها مجانية لا تحتاج إلى دفع رسوم للتحميل واللعب.

كما أنه تتطلب هذه اللعبة مساحة ١٠٠.٢٧ ميجا بايت.

يتم تحديث هذه اللعبة باستمرار حيث أنه أخر تحديث تم تنزيله للعبة كان في شهر يوليو الماضي لعام ٢٠٢٢.

تعمل هذه اللعبة على أجهزة أندرويد وأبل أيضا، لذلك يمكن استخدامها على عدة أجهزة مختلفة.

إصدار لعبة Color Me Happy! هو ٣.١٢.٢٧.

طريقة لعبة هذه اللعبة واستخدامها بسيط ويمكن تعلمها بسهولة.

ولكن من أكثر الأمور المزعجة أنه يوجد فواصل وفيديوهات إعلانية لأبد من مشاهدتها لكي يواصل الشخص عملية التلوين.

لقد وضحنا لكم لعبة Color Me Happy! بما فيها من فوائد ومميزات جمعت ما بين المتعة والتشويق والتعليم، كما أنه تتطلب هذه اللعبة الدقة أثناء عملية التلوين وذلك حتى لا تخرج الألوان خارج الشكل، وإلا سوف يضر الطفل أو الشخص الذي يقوم بالتلوين بإعادة التلوين للشكل مرة أخرى.