استقبل الآن التردد الجديد لقناة روسيا اليوم RT Arabic 2019 على النايل سات وعرب سات

تعد قناة روسيا اليوم العربية RT Arabic، ضمن أهم القنوات الإخبارية فى العالم العربى، والتى يتابعها الملايين بمصر ودول الخليج بهدف التعرف على آخر الأخبار والتطورات فى الشرق الأوسط والعالم؛ حيث تعرض القناة بشكل يومى أحدث الأخبار الواقعة في مناطق النزاع العربية وكافة الأحداث الواقعة بالدول العظمى، بالإضافة لأن قناة روسيا اليوم العربية RT Arabic تعرض يوميًا العديد من الأفلام الوثائقية و القوالب البرامجية التلفزيونية المختلفة كالثقافية والحوارية وايضًا الرياضية.







تردد قناة روسيا اليوم العربية RT Arabic على النايل سات وعرب سات

تردد قناة روسيا اليوم العربية RT Arabic الجديد 2019 على النايل سات وعرب سات، عبر محرك البحث الشهير “جوجل”، كما يمكنكم الاطلاع ايضًا على انطلق البث التليفزيوني لقناة روسيا اليوم العربية RT Arabic عام 2007 واستهدفت الوطن العربى، فمنذ نشأتها وهى تنقل كافة الأخبار المحلية والدولية بلغة عربية فصحى، حيث أطلقت بثها الحكومة الروسية بهدف التعبير عن رأيها تجاه كافة القضايا والأحداث السياسية المختلفة، رافعة شعار RT Arabic، فهى تتبع المؤسسة الإخبارية الكبرى “RT” والتى تقدم مضامينها البرامجية بلغات عديدة، كما أطلقت الحكومة الروسية ايضًا قناة “روسيا توداي” الناطقة باللغة الإنجليزية وايضًا نسخة اخرى من المجموعة الإخبارية ناطقة باللغة الإسبانية وأخرى ألمانية؛ مما ذاع صيتها وانتشر محليًا وعالميًا فبدأ الكثير يبحث عن، عبر محرك البحث الشهير “جوجل”، كما يمكنكم الاطلاع ايضًا على تردد قناة الراي الكويتية







محتوى قناة روسيا اليوم العربية RT Arabic وأبرز برامجها

تهتم قناة روسيا اليوم العربية RT Arabic بتقديم نشرات إخبارية للأحداث المختلفة فى العالم العربى والغربى على مدار الساعة، كما تبث القناة عددًا من المضامين البرامج الأخرى التى تهدف من خلالها زيادة الوعي الفكري لمتابعيها، بالإضافة لتقديم وعرض أبرز الأخبار الرياضية والفنية، والتى من أبرزها :







برنامج خط التماس.

برنامج إسأل أكثر.

برنامج تحقيقات.

برنامج قصارى القول.

برنامج فن الحياة.

ومن أبرز مذيعي قناة روسيا اليوم العربية







سلام مسافر.

مايا مناع.

ارتيوم كابشوك.

ميس محمد

خالد الرشيد.

أنيس ابازيد.

خالد الجبوري.

داليا عصام النمري.

البث مباشر لقناة روسيا اليوم العربية RT Arabic

وتتيح روسيا اليوم العربية RT Arabic لمشاهديها إمكانية متابعتها من خلال البث المباشر لديها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعى “ فيس بوك “، وموقع التدوينات المصغر “ تويتر “، وايضًا موقع الفيديوهات الشهير “ تويتر “، بالأضافة للبث الحى للقناة عبر موقعها الرسمى “ RTarabic “.

تردد قناة روسيا اليوم العربية RT Arabic على النايل سات وعرب سات

تبث قناة روسيا اليوم العربية RT Arabic محتواها من الأخبار والنشرات والآراء والتحليلات السياسية، على مدار 24 ساعة مجانًا دون توقف أو تقطيع فى البث مجانا بجودة عادية SD وجودة عالية اتش دي HD، وإليكم التردد:

القمر الصناعى التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC الجودة نايل سات 10892 (H) 27500 أفقى 5/6 SD عرب سات 11747 (V) 27500 عمودى 3/4 HD ياه سات 11977 (H) 27500 أفقى 9/8 HD