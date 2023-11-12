Lime تطلق السكوتر الجديد Gen4 Seated لتجربة ركوب مريحة

في تطور مثير في عالم التنقل الشخصي، كشفت شركة Lime عن إصدارها الأحدث من السكوتر الإلكتروني، الـ Gen4 Seated، والذي يوفر خيار الجلوس للركاب، مستهدفاً بذلك فئة أوسع من الاستخدام ومنحهم مزيدًا من الراحة والأمان.

الإصدار الجديد، الذي تم تقديمه في سان فرانسيسكو وشيكاغو، يلبي الحاجة المتزايدة لتنقل يتسم بالسلاسة والكفاءة، خاصةً للمستخدمين الذين يجدون صعوبة في الحفاظ على التوازن أو لديهم قيود بدنية.

مع تجربة ناجحة مسبقة في وقت سابق من العام، يُعد Gen4 Seated إضافة قيّمة للأسطول الحالي للشركة، وتخطط Lime لتوسيع نطاق توفره ليشمل مدنًا أمريكية أخرى بالإضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا، مما يعكس النجاح المالي الذي تمتعت به الشركة مؤخرًا، حيث أعلنت عن إيرادات بلغت 250 مليون دولار في إحصاءاتها نصف السنوية، مسجلة زيادة بنسبة 45% مقارنة بالعام الماضي.

المواصفات

السكوتر Gen4 Seated ليس فقط وسيلة نقل عملية، بل هو مصمم ليكون أكثر راحة وأمانًا، حيث يأتي مزودًا بعجلات أكبر ولوح قاعدة يعزز من استقرار السكوتر، مما يزيد من الأمان أثناء الركوب.

وتضاف إلى ذلك ميزة حجرة التخزين الجديدة التي تتيح للمستخدمين حمل أغراضهم بسهولة أثناء التنقل، وهو ما يعتبر حلًا لمشكلة التخزين التي يواجهها الكثيرون عند استئجار وسائل التنقل الصغيرة.

بالإضافة إلى الراحة والأمان، يأتي Gen4 Seated مع بطارية قابلة للتبديل، مما يمنح المستخدمين المزيد من الحرية في استخدام السكوتر لمسافات أطول دون الحاجة للقلق حول عمر البطارية.

ورغم أن Lime لم تكشف بعد عن كافة تفاصيل أداء السكوتر، إلا أن هذا الإعلان يبشر بمستقبل واعد لتقنيات التنقل الصغير ويعكس التزام الشركة بتقديم أفضل الخدمات لعملائها.