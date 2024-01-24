LG تعلن عن أسعار وتوافر شاشات MyView 4K الذكية: تصميم متطور وميزات رائعة

أعلنت شركة LG مؤخرًا عن أسعار وتوافر شاشات MyView 4K الذكية، وذلك بعد أن كانت قد كشفت رسميًا عن مواصفاتها في نهاية عام 2023، هذا الإعلان يأتي كخطوة مهمة في تقديم هذه الشاشات المتطورة إلى السوق، مما يتيح للمستهلكين الاستفادة من مزاياها الذكية وجودة الصورة عالية الدقة.

تصميم لتجربة مستخدم مثالية

تم تصميم شاشات MyView 4K الذكية لتوفير تجربة مستخدم مثالية، مزودة بنظام التشغيل webOS المشهود له من LG، مما يتيح للمستخدمين تشغيل الأفلام والموسيقى والعمل عن بعد دون الحاجة إلى الاتصال بجهاز كمبيوتر.

موديلات 2024 بميزات محسنة

تم تجهيز موديلات 2024 بلوحة IPS ودقة 4K، مما يضمن جودة صورة متفوقة، تتميز شاشات MyView 4K الذكية بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام ودعم واسع للتطبيقات بفضل نظام webOS.

الطرازات المتنوعة ومواصفاتها

يأتي الطراز 32SR85U بلوحة IPS بحجم 31.5 بوصة ودقة 4K (3840 × 2160 بكسل)، ما يعزز جودة الصورة في فئة الشاشات الذكية، يتمتع بسطوع 400 نيت، وزمن استجابة 5 مللي ثانية، ومعدل تحديث 60 هرتز، ونطاق ألوان DCI-P3 بنسبة 95%.

يقدم الطرازان 32SR53FS و27SR50F، المزودان بلوحات IPS بحجم 31.5 بوصة و27 بوصة على التوالي، دقة 1920 × 1080 بكسل، مما يوفر ألوانًا نابضة بالحياة وزوايا مشاهدة أوضح.

التصميم والجوائز

تتميز هذه الشاشات بتصميم نحيف وحواف شبه خالية من الإطارات في ثلاث جهات، ما يحسن تجربة المشاهدة، حصل الطراز 32SR85U-W على جائزة الابتكار CES 2024، وجائزة Red Dot Design 2023، وجائزة iF Design 2023.

نظام webOS 23 المتقدم وميزات الاتصال

تدعم شاشات MyView 4K نظام webOS 23 لتجربة مستخدم محسنة، يوفر هذا النظام الوصول إلى خدمات البث الشهيرة وبرامج الإنتاجية المهمة مثل Microsoft 365 وGoogle Calendar، كما تتمتع بتوافق مع AirPlay 2 وMiracast لنقل المحتوى لاسلكيًا بسلاسة من الأجهزة المحمولة إلى الشاشة، تتوفر ميزة الواي فاي المدمجة والبلوتوث للاتصال بالإنترنت وتوافقها مع الأجهزة الطرفية.

الأسعار وتوافر الشاشات

يبدأ السعر من 599.99 دولارًا لطراز 32SR85U، و299.99 دولارًا لطراز 32SR53FS، و199.99 دولارًا لطراز 27SR50F، هذه الطرازات الثلاثة متوفرة الآن على LG.com وعبر تجار LG المعتمدين عالميًا.

مواصفات شاشات LG MyView 4K الذكية