LG تطرح تشكيلة MyView 4K: شاشات ذكية متطورة بتقنيات فائقة

أعلنت شركة LG، الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن إطلاق سلسلة جديدة من الشاشات الذكية تحت اسم MyView 4K، هذه الشاشات المبتكرة، التي تعمل بنظام WebOS الخاص بالشركة، تأتي لتحدث نقلة نوعية في عالم الترفيه المنزلي والاستخدامات المتعددة.

تفاصيل المنتج:

تتميز شاشات MyView 4K بتصميمها العصري وتقنياتها المتقدمة. تقدم LG ثلاثة إصدارات (32SR85U، 32SR83U، و32SR70U)، حيث يعتبر الإصدار 85U الأفضل بينها، يليه 83U ومن ثم 70U، تتمتع هذه الشاشات بقياس 31.5 إنش، وتأتي بتقنية IPS LCD بدقة 4K ومعدل تحديث 60 هرتز، بالإضافة إلى زمن استجابة سريع لا يتعدى 5 ميلي ثانية، ودعم لتقنية HDR10، كما تغطي حوالي 95% من الطيف اللوني DCI-P3، وتختلف في معدل السطوع بين الإصدارات، مع وجود فروقات في المنافذ المتاحة.

ميزات إضافية:

تتميز شاشات MyView 4K بأنها تعمل بنظام WebOS، مما يوفر للمستخدمين تجربة متكاملة وإمكانية الوصول إلى مختلف منصات البث مثل يوتيوب ونتفلكس، بالإضافة إلى تطبيقات الإنتاجية مثل حزمة مايكروسوفت 365، تدعم هذه الشاشات الاتصال بشبكات واي فاي، ويمكن استخدامها مع أجهزة الحاسوب المكتبية أو الأجهزة المحمولة، كما يأتي الإصدار 32SR85U مزودًا بكاميرا ويب لإجراء مكالمات الفيديو.

الميزة الوصف الاسم MyView 4K. النظام WebOS. الإصدارات 32SR85U، 32SR83U، 32SR70U. الحجم والتقنية 31.5 إنش، IPS LCD، 4K، 60 هرتز. زمن الاستجابة 5 ميلي ثانية. دعم التقنيات HDR10، 95% DCI-P3. معدل السطوع مختلف بين الإصدارات. مميزات إضافية دعم واي فاي، كاميرا ويب (في 32SR85U)، وصول لمنصات البث وتطبيقات الإنتاجية. مناسبة العرض CES 2024.

تستعد LG لعرض هذه الشاشات الفريدة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2024، ما يعد فرصة مثالية للجمهور لاكتشاف تقنياتها الرائدة وإمكاناتها الواسعة.