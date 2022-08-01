لينوفو تكشف النقاب عن الجهاز اللوحي Lenovo Legion Y700 Ultimate Edition رسميًا مع ظهر زجاجي متغير اللون

كشفت شركة لينوفو الصينية النقاب رسميًا عن الجهاز اللوحي Legion Y700 Ultimate Edition في الصين، بشاشة مقاس 8 بوصة، ويتميز الجهاز اللوحي الجديد الذي يعمل بنظام Android أيضًا بزجاج خلفي متغير اللون، وتم تسعيره بمبلغ مخفض وقدره ( حوالي 489 دولارًا أمريكيًا)، وكما هو الحال مع جهاز Legion Y700، قد لا يتوفر الجهاز اللوحي الجديد عالميًا في الوقت الحالي.

Lenovo Legion Y700 Ultimate Edition

المواصفات الرئيسية

تم إطلاق النموذج القياسي Legion Y700 في الصين في فبراير الماضي، ويأتي Legion Y700 Ultimate Edition بميزات مماثلة للطراز القياسي، والذي يعد جهازًا رائعًا للألعاب، وتشمل ميزاته ومواصفاته الرئيسية ما يلي: