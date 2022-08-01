لينوفو تكشف النقاب عن الجهاز اللوحي Lenovo Legion Y700 Ultimate Edition رسميًا مع ظهر زجاجي متغير اللون
كشفت شركة لينوفو الصينية النقاب رسميًا عن الجهاز اللوحي Legion Y700 Ultimate Edition في الصين، بشاشة مقاس 8 بوصة، ويتميز الجهاز اللوحي الجديد الذي يعمل بنظام Android أيضًا بزجاج خلفي متغير اللون، وتم تسعيره بمبلغ مخفض وقدره ( حوالي 489 دولارًا أمريكيًا)، وكما هو الحال مع جهاز Legion Y700، قد لا يتوفر الجهاز اللوحي الجديد عالميًا في الوقت الحالي.
Lenovo Legion Y700 Ultimate Edition
المواصفات الرئيسية
تم إطلاق النموذج القياسي Legion Y700 في الصين في فبراير الماضي، ويأتي Legion Y700 Ultimate Edition بميزات مماثلة للطراز القياسي، والذي يعد جهازًا رائعًا للألعاب، وتشمل ميزاته ومواصفاته الرئيسية ما يلي:
- يأتي مدعومًا من مجموعة شرائح Snapdragon 870 .
- يتمتع بتصميم خارجي من الكروم.
- يحتوي على شاشة LCD تتميز بمعدل تحديث 120 هرتز.
- يتوفر للجهاز اللوحي الجديد Lenovo Legion Y700 Ultimate Edition خياران للألوان وهما الأبيض الجليدي والأزرق اللامع.
- يبلغ سعر جهاز لينوفو اللوحي الجديد (حوالي 549 دولارًا أمريكيًا).
- يتضمن الجهاز لوحة زجاجية خلفية استقرائية، بحيث يتغير لون الزجاج الخلفي أثناء تشغيل الجهاز، وهذا قد يكون مثيرًا للاعبين، حيث يمكن للتأثيرات المضيئة لإضاءة RGB أثناء اللعب أن تعطي حماسًا لبعض عشاق الألعاب.
- يوجد الآن ثلاثة إصدارات للجهاز اللوحي في الصين، بينما لم يتم توفيره في السوق العالمية .
- يمكن لعشاق الألعاب خارج الصين الذين يرغبون في الحصول على جهاز لوحي صغير للألعاب يعمل بنظام Android من خلال الموزعين، ذلك أنه لم يصدر عن الشركة أي شيئ بشأن توسيع نطاق توفر الكمبيوتر اللوحي Legion Y700.
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