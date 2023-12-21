Lenovo تطلق الحاسوب المحمول ThinkPad S2 Yoga لعام 2023: جهاز عصري للمحترفين والمستخدمين الشخصيين

في خطوة متميزة، أعلنت شركة لينوفو الرائدة في مجال التكنولوجيا عن إطلاق حاسوبها المحمول الجديد ThinkPad S2 Yoga لعام 2023، يتميز هذا الحاسوب بشاشته الفريدة التي تدعم اللمس وتدور حتى 360 درجة، مما يجعله مثاليًا لكل من الاستخدامات المهنية والشخصية.

التصميم والمواصفات

يبرز الجهاز بتصميمه الأنيق والخفيف، إذ يزن 1.26 كيلوجرام فقط وبسمك 17 ميليمتر، يأتي مع شاشة بحجم 13.3 إنش ودقة 1920 × 1200 بكسل، ويتميز بسطوع يصل إلى 300 شمعة.

المعالجات والذاكرة

تقدم لينوفو نسخًا متعددة من الجهاز مع خيارات متنوعة للمعالجات، منها AMD Ryzen R5-7530U Pro وIntel Core i5-1335 وIntel Core i7-1355U، كما تأتي الأجهزة بخيارات ذاكرة 16 أو 32 جيجابايت، وخيارات للتخزين تصل إلى تيرابايت.

المميزات الإضافية

يتميز الجهاز بعدة مزايا مثل الصوت المحسن بتقنية Dolby Atmos، إضاءة خلفية للوحة المفاتيح، تعرف بصمة الإصبع، نظام تبريد متطور، ودعم لتقنية WiFi-6E، يأتي أيضًا مع قلم يُشحن تلقائيًا.

البطارية والمتانة

تتمتع بطارية الجهاز بسعة 46 واطًا/الساعة، وتدوم حتى 8.8 ساعات، ويدعي المصنعون أن الجهاز اجتاز اختبارات المعايير العسكرية لضمان متانته.

التوفر والأسعار

يتوفر الحاسوب المحمول ThinkPad S2 Yoga بأسعار تتراوح بين 800 و1250 دولارًا أمريكيًا، ومن المتوقع توفره في الأسواق بنهاية العام.