Lenovo تتألق من جديد بهاتفها المنافس  Legion Y70 بمزايا “خيالية” وحش الألعاب الجديد

كشفت شركة Lenovo التي تتخذ من الصين مقراً لها عن أول هاتف ذكي لها “Lenovo Legion Y70″مدعوم بمعالج Qualcomm الرائد Snapdragon 8+ Gen 1، كما تم إصدار هاتف الألعاب Lenovo Legion Y70 بمظهر أوضح وأداء متميز لتشغيل ألعاب قوية، حيث تعتمد الكثير من الشركات العالمية الرائدة في صناعات الهواتف، عن وجود هواتف بإمكانيات رهيبة وبتصميم مختلف عن جميع الهواتف المتواجدة بالعالم، دعنا نوضح لكم أهم مواصفات هاتف Lenovo Legion Y70 المثالي وإمكانياته الخرافية من خلال هذا المقال.

أهم مواصفات هاتف Lenovo Legion Y70

الشاشة:

الهاتف Lenovo Legion Y70 نوع الشاشة OLED حجم الشاشة 6.67 بوصة دقة الشاشة 1080×2400 بكسل

كثافة البيكسلات 395 بكسل معدل تحديث الشاشة 144 هرتز

العتاد الداخلي:

الهاتف Lenovo Legion Y70 نوع المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 المعالج الرسومي Adreno 730 الرامات 8 أو 12 أو 16 جيجابايت الذاكرة الداخلية 128 أو 256 أو 512 جيجابايت الذاكرة الخارجية لا يدعم

دقة وجودة الكاميرات لهاتف Lenovo Legion Y70

يضم هاتف Lenovo Legion Y70 الرائع ثلاث كاميرات خلفية تعمل بتكنولوجيا مبتكرة لتعديل الصور واستعراضها بجودة رائعة، وتعمل الكاميرات بعدة تقنيات فائقة الجودة.

الكاميرا الأولى وهى الأساسية تعمل بدقة 50 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/1.9 ، المخصصة للتثبيت البصري.

، المخصصة للتثبيت البصري. الكاميرا الثانية تعمل بدقة 13 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.2 ، المخصصة للتصوير بزوايا عرض واسعة.

، المخصصة للتصوير بزوايا عرض واسعة. الكاميرا الثالثة تعمل بدقة 2 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.4، المخصصة للعزل.

كما يضم الهاتف كاميرا أمامية تعمل بدقة 16 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.0، تعطي تجربة تصوير سلفي أكثر من رائعة.

البطارية والشحن:

يأتي الهاتف ببطارية عملاقة تعمل بسعة 5100 مللي أمبير غير قابلة للإزالة، من نوع ليثيوم بو، تدعم الشحن السريع بقوة 68 واط.

سعر هاتف Lenovo Legion Y70

يأتي هاتف Lenovo Legion Y70 بسعر 9200 حنيه مصري، وبالسعودية بسعر 1800 ريال سعودي.

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