تقنية

Lenovo تتألق من جديد بهاتفها المنافس Legion Y70 بمزايا “خيالية” وحش الألعاب الجديد

سحر أحمد

كشفت شركة Lenovo التي تتخذ من الصين مقراً لها عن أول هاتف ذكي لها “Lenovo Legion Y70″مدعوم بمعالج Qualcomm الرائد Snapdragon 8+ Gen 1، كما تم إصدار هاتف الألعاب Lenovo Legion Y70 بمظهر أوضح وأداء متميز لتشغيل ألعاب قوية، حيث تعتمد الكثير من الشركات العالمية الرائدة في صناعات الهواتف، عن وجود هواتف بإمكانيات رهيبة وبتصميم مختلف عن جميع الهواتف المتواجدة بالعالم، دعنا نوضح لكم أهم مواصفات هاتف Lenovo Legion Y70 المثالي وإمكانياته الخرافية من خلال هذا المقال.

Lenovo تتألق من جديد بهاتفها المنافس Legion Y70 بمزايا "خيالية" وحش الألعاب الجديد

أهم مواصفات هاتف Lenovo Legion Y70

الشاشة:

مواصفات و سعر Lenovo Legion Y70 مميزاته وعيوبه

ملك الهواتف الجديدة لعشاق الألعاب والتصوير Lenovo Legion Y70 ببطارية ضخمة ومميزات خرافية

الهاتف Lenovo Legion Y70
نوع الشاشة OLED
حجم الشاشة 6.67 بوصة
دقة الشاشة 1080×2400 بكسل
كثافة البيكسلات 395 بكسل
معدل تحديث الشاشة 144 هرتز
Lenovo تتألق من جديد بهاتفها المنافس Lenovo Legion Y70 بمزايا "خيالية" وحش الألعاب الجديد
Lenovo تتألق من جديد بهاتفها المنافس  Legion Y70 بمزايا “خيالية” وحش الألعاب الجديد
Lenovo تتألق من جديد بهاتفها المنافس Lenovo Legion Y70 بمزايا "خيالية" وحش الألعاب الجديد
Lenovo تتألق من جديد بهاتفها المنافس  Legion Y70 بمزايا “خيالية” وحش الألعاب الجديد

العتاد الداخلي:

الهاتف Lenovo Legion Y70
نوع المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
المعالج الرسومي Adreno 730
الرامات  8 أو 12 أو 16 جيجابايت
الذاكرة الداخلية 128 أو 256 أو 512 جيجابايت
الذاكرة الخارجية لا يدعم
Lenovo تتألق من جديد بهاتفها المنافس Lenovo Legion Y70 بمزايا "خيالية" وحش الألعاب الجديد
Lenovo تتألق من جديد بهاتفها المنافس  Legion Y70 بمزايا “خيالية” وحش الألعاب الجديد

دقة وجودة الكاميرات لهاتف Lenovo Legion Y70

يضم هاتف Lenovo Legion Y70 الرائع ثلاث كاميرات خلفية تعمل بتكنولوجيا مبتكرة لتعديل الصور واستعراضها بجودة رائعة، وتعمل الكاميرات بعدة تقنيات فائقة الجودة.

Lenovo تتألق من جديد بهاتفها المنافس Lenovo Legion Y70 بمزايا "خيالية" وحش الألعاب الجديد
Lenovo تتألق من جديد بهاتفها المنافس  Legion Y70 بمزايا “خيالية” وحش الألعاب الجديد
  • الكاميرا الأولى وهى الأساسية تعمل بدقة 50 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/1.9، المخصصة للتثبيت البصري.
  • الكاميرا الثانية تعمل بدقة 13 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.2، المخصصة للتصوير بزوايا عرض واسعة.
  • الكاميرا الثالثة تعمل بدقة 2 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.4، المخصصة للعزل.
Lenovo تتألق من جديد بهاتفها المنافس Lenovo Legion Y70 بمزايا "خيالية" وحش الألعاب الجديد
Lenovo تتألق من جديد بهاتفها المنافس  Legion Y70 بمزايا “خيالية” وحش الألعاب الجديد

كما يضم الهاتف كاميرا أمامية تعمل بدقة 16 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.0، تعطي تجربة تصوير سلفي أكثر من رائعة.

Lenovo تتألق من جديد بهاتفها المنافس Lenovo Legion Y70 بمزايا "خيالية" وحش الألعاب الجديد
Lenovo تتألق من جديد بهاتفها المنافس  Legion Y70 بمزايا “خيالية” وحش الألعاب الجديد

البطارية والشحن:

يأتي الهاتف ببطارية عملاقة تعمل بسعة 5100 مللي أمبير غير قابلة للإزالة، من نوع ليثيوم بو، تدعم الشحن السريع بقوة 68 واط.

Lenovo تتألق من جديد بهاتفها المنافس Lenovo Legion Y70 بمزايا "خيالية" وحش الألعاب الجديد
Lenovo تتألق من جديد بهاتفها المنافس  Legion Y70 بمزايا “خيالية” وحش الألعاب الجديد

سعر هاتف  Lenovo Legion Y70

يأتي هاتف Lenovo Legion Y70 بسعر 9200 حنيه مصري، وبالسعودية بسعر 1800 ريال سعودي.

Lenovo تتألق من جديد بهاتفها المنافس Lenovo Legion Y70 بمزايا "خيالية" وحش الألعاب الجديد
Lenovo تتألق من جديد بهاتفها المنافس  Legion Y70 بمزايا “خيالية” وحش الألعاب الجديد

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سحر أحمد

حاصلة على كلية تربية قسم لغة إنجليزية، أهوى العمل الصحفي وتغطية الأحداث والأخبار لحظة بلحظة.


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