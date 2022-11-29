الكويت تستعد لإطلاق “Kuwait Sat-1” وتُخطط لبناء قمر صناعي ثاني

ذكرت صحفية “القبس” الكويتية أن دولة الكويت تُخطط حاليًا لبناء قمرها الصناعي الثاني الذي سيُطلق عليه اسم “Kuwait Sat-2” ومن المُقرر أن يتم تصنيع بعض أجزائه محليا بطاقم متكون من 45 طالبا لتصنيع هذا القمر.

وافتتحت كلية العلوم بجامعة الكويت، الأحد الماضي، معرض وفعاليات علوم وتكنولوجيا الفضاء، استعدادًا لإطلاق القمر الصناعي الكويتي “Kuwait Sat-1” خلال نهاية هذا العام (2022). وكشفت مديرة المشروع الدكتورة هالة الجسار، عن بناء وإطلاق الساتل الجديد يهدف إلى بناء القدرات الوطنية الاستراتيجية في إدارة المشاريع الفضائية والعمل على إنشاء البنية التحتية المطلوبة.

وأضافت مديرة الدكتورة هالة الجسار أن هذا المشروع يهدف أيضًا إلى تطوير دقة تقنية التصوير بالكاميرا في هذا القمر الصناعي، لتحسين جودة الصور المأخوذة من الفضاء واستخدامها في الهيئات والمراكز البحثية والعلمية.

للإشارة فإن هذا المشروع Kuwait Sat-1 قد تم إطلاقه في عام 2019، بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبمشاركة العديد من أقسام وكليات جامعة الكويت، وفي أوائل شهر يوليو من عام 2021، وأطلقت دولة الكويت أول قمر صناعي لها من كيب كانافيرال، فلوريدا، بهدف إلى بناء القدرات الوطنية في تصميم وتجميع الأقمار الصناعية وتطوير تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

من المُقرر أيضًا إطلاق هذا القمر الصناعي الجديد عبر صاروخ من سبيس إكس بالتعاون مع ناسا في أواخر شهر ديسمبر 2022، انطلاقا من فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية.