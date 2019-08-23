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تردد قناة القصيم 2019 على النايل سات وعرب سات

كتب أحمد حسنفي آخر تحديث
تردد قناة القصيم 2019 على النايل سات وعرب سات
تردد قناة القصيم

استطاع تردد قناة القصيم الذى يُبث من داخل المملكة العربية السعودية أن يكون منبراً لكل الأخبار الهامة والعاجلة داخل مدينة القصيم، فهو ينقل الخبر طوال 24 ساعة بدون توقف، وللقناة الكثير من المراسلين الذين يساعدون فى سرعة نقل الخبر عقب حدوثه، وتتميز قناة القصيم بحيادها التام، فلا هي تنحاز لأى الأطراف على حساب الأخرى، فكل ما يهمها هو نقل الحقيقة للمواطن السعودي وفقط، والآن فى موقعنا “نجوم مصرية” نوضح لكم تردد قناة القصيم، فتابعونا.

تردد قناة القصيم

تسعى قناة القصيم دائماً ومنذ بدايتها إلى جذب جمهور أكبر داخل المملكة، وأن تجذب شرائح عمرية مختلفة وجمهور خارج حدود مدينة القصيم، ونستطيع أن نقول أنها نجحت فى ذلك، بل وأصبحت من أهم وأبرز القنوات الإخبارية داخل المملكة العربية السعودية، وكما وضحنا لكم من قبل تردد قناة الأماكن دراما، نوضح لكم تردد قناة القصيم عبر الجدول التالي:

القمرالترددمعامل الترميزالاتجاه
نايل سات11234أفقي27500
عرب سات HD11938رأسي27500

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عن الكاتب

أحمد حسن

كاتب ومحرر مصرى .. أهوى كتابة المقالات وبالأخص المقالات الرياضية والفنية وهواياتى قراءة الكتب وممارسة الرياضة..

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