itel A70: هاتف مثالي جديد بمواصفات مناسبة تلبي جميع احتياجاتك بسعر اقتصادي

أطلقت شركة itel للهواتف الذكية هاتفها الجديد itel A70 في أكتوبر عام 2023، وهو هاتف اقتصادي بمواصفات مناسبة، حيث يُعد هاتف itel A70 خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف اقتصادي يلبي جميع احتياجاتهم، يتمتع الهاتف بتصميم عصري وأنيق، وأداء جيد في المهام اليومية، وكاميرا خلفية ثنائية العدسة تُنتج صورًا ومقاطع فيديو بجودة جيدة، تعرف على مواصفات ومميزات الهاتف من خلال المقال.

صورة لهاتف Itel A70- مصدر الصورة: خاصة بموقع نجوم مصرية

مواصفات هاتف itel A70

المواصفات التفاصيل النوع هاتف ذكي النظام التشغيل Android 13، واجهة المستخدم itelOS 13 المعالج Unisoc T603 ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) 3 أو 4 جيجابايت الذاكرة الداخلية 128 أو 256 جيجابايت سعة التخزين الخارجية يدعم – بطاقة MicroSD تصل إلى 512 جيجابايت الشاشة IPS LCD مقاس 6.6 بوصة، بدقة 720×1612 بكسل (+HD) الكاميرا الخلفية ثنائية العدسة: 13 ميجابكسل (رئيسية) + 0.3 ميجابكسل الكاميرا الأمامية 8 ميجابكسل البطارية 5000 مللي أمبير الاتصال 4G عدد الشرائح 2 شرائح : MicroSD + SIM2 + SIM1 معدل التحديث 60 هرتز معالج الرسومات PowerVR GE8322 الألوان الأزرق، الأسود، الأخضر، الذهبي

مميزات هاتف itel A70

التصميم : يتمتع هاتف itel A70 بتصميم عصري وأنيق، حيث يأتي بظهر زجاجي لامع.

الأداء: يقدم هاتف itel A70 أداءً جيدًا في المهام اليومية، مثل التصفح على الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتشغيل مقاطع الفيديو، يعمل هاتف Itel A70 بنظام التشغيل Android 13، وهو أحدث إصدار من نظام التشغيل Android من Google، يوفر Android 13 مجموعة متنوعة من الميزات الجديدة، بما في ذلك:

واجهة مستخدم محدثة.

تحسينات في الخصوصية والأمان.

تحسينات في أداء البطارية.

الكاميرا: يتميز هاتف Itel A70 بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة، تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا ثانوية بدقة 0.3 ميجابكسل، تسمح الكاميرا الرئيسية بالتقاط صور واضحة ومفصلة، بينما تسمح الكاميرا الثانوية بإضافة عمق إلى الصور،

تدعم الكاميرا مجموعة متنوعة من الميزات، بما في ذلك:

التركيز التلقائي (AF) : يضمن أن الصور تكون واضحة ومركزة بشكل صحيح.

: يضمن أن الصور تكون واضحة ومركزة بشكل صحيح. وضع عزل الخلفية : يسمح لك بإنشاء صور مع خلفية ضبابية.

: يسمح لك بإنشاء صور مع خلفية ضبابية. التصوير المحسن بالذكاء الاصطناعي (AI) : يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة.

: يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة. اكتشاف الوجه والابتسامة : يقوم تلقائيًا بضبط التركيز والتعريض لالتقاط صور بورتريه مثالية.

: يقوم تلقائيًا بضبط التركيز والتعريض لالتقاط صور بورتريه مثالية. تقنية HDR : يجمع بين لقطات متعددة في لقطة واحدة لإنشاء صور أكثر إشراقًا وتفاصيل.

البطارية: تُوفر بطارية هاتف itel A70 عمرًا طويلًا للبطارية، حيث يمكنها تشغيل الهاتف لمدة يوم كامل على الأقل بشحنة واحدة.

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