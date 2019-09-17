تردد قناة الحرة عراق ALhurra Iraq سبتمبر 2019 على قمر النايل سات

أصبح تردد قناة الحرة عراق لامعاً فى فضاء القنوات الاخبارية الهامة، وهى قناة تتبع قناة الحرة الشهيرة ولكنها تختص بالشأن العراقي فقط، وتتابع جميع أحوال المواطنين العراقيين والمشاكل التى تواجههم، وبمتابعتك للقناة تستطيع أن يكون عندك وعى بكل تطورات الأحداث الجارية فى دولة العراق، ونحن فى نجوم مصرية نهتم بكل تردد لقناة إخبارية مهنية يمكنكم الاستفادة منها مثل تردد قناة العراقية نيوز، ونوضح لكم الآن تردد قناة الحرة عراق، فإلى نص المقال.







تردد قناة الحرة عراق

تتميز قناة الحرة عراق عن سائر القنوات الإخبارية الأخرى بمهنيتها وعرضها لكافة الآراء بدون تحيز، فهى تسعى للمهنية والموضوعية فى طرحها للقضايا، وهذا ما ساعد على انتشارها بسرعة بين أوساط الجمهور العراقي الذي يريد معرفة الحقيقة دون تحيز، وكما وضحنا لكم تردد قناة فرانس 24 وتردد قناة الحوار، نوضح لكم تردد قناة الحرة عراق على قمر النايل سات كالتالى:







القمر التردد معامل الترميز الجودة نايل سات 11258 27500 أفقى متاحة فقط بتقنية HD

وجدير بالذكر أن القناة متاحة فقط يتقنية ال HD، ولا تعمل على أى جهاز استقبال عادي، وقد نجحت القناة في تغطية كافة أخبار دولة العراق لحظة بلحظة، مما جعل الملايين من جميع الدول العربية يتابعونها أثناء حدوث أى قضية عراقية كبيرة حتى يفهموا ما يحدث.

استطاعت قناة الحرة عراق أن تكون مرآت تعكس كل ما يحدث فى الشأن العراقي، فبمتابعتك لها تستطيع أن تقف على ما وصلت إليه أبرز القضايا العراقية والدولية.

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