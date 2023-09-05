iPhone 15 Pro Max و iPhone 14 Pro Max.. أبرز الاختلافات بين الكاميرا والسعر

إذا كان لديك iPhone 14 Pro Max، فأنت تمتلك أفضل iPhone متوفر حاليًا، ومنحته العديد من المراجعات مثل موقع techradar على تقييم 4.5 من 5، لذلك يعد هذا الهاتف رائعًا، لكن iPhone 15 Pro Max القادم قد يغريك لشرائه، لذلك إليك مقارنة سريعة بين أبرز الاختلافات في الهاتفين من حيث الكاميرا والسعر والمساحة.

مقارنة بين iPhone 15 Pro Max و iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Pro Max و iPhone 15 Pro Max: مقارنة المواصفات

مواصفات iPhone 14 Pro Max المواصفات المتوقعة iPhone 15 Pro Max الشاشة 6.7 بوصة OLED 6.7 بوصة OLED الدقة 1290 × 2796 بكسل 1290 × 2796 بكسل معدل التحديث 1-120 هرتز 1-120 هرتز المعالج A16 Bionic A17 Bionic الكاميرات الخلفية 48 ميجابكسل رئيسية، 12 ميجابكسل فائقة الاتساع، 12 ميجابكسل تليفوتوغرافي مع تقريب 3x 48 ميجابكسل عريضة، 12 ميجابكسل فائقة الاتساع، 12 ميجابكسل تليفوتوغرافي مع تقريب 6x أو 10x الكاميرا الأمامية 12 ميجابكسل 12 ميجابكسل الرام 6 جيجا 8 جيجا مساحة التخزين 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت، 2 تيرابايت البطارية 4,323 مللي أمبير 4,852 مللي أمبير

سعر iPhone 14 Pro Max و iPhone 15 Pro Max

تم طرح iPhone 14 Pro Max بسعر يبدأ من 1099 دولارًا بمساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت، ومن المتوقع أن يصل iPhone 15 Pro Max في 12 سبتمبر، حيث ستعقد Apple حدثًا في ذلك التاريخ، وبالطبع سيكون سعر الطرح أعلى من سعر iPhone 14 Pro Max.

والعديد من المصادر أشارت إلى ارتفاع سعر iPhone 15 Pro Max؛ لأن تكاليف الإنتاج باتت أعلى أيضًا، من ناحية أخرى، ستحصل على مساحة تخزين أكبر، حيث تشير التسريبات إلى أن شركة آبل قد تتخلى عن طراز 128 جيجابايت، وبالتالي سيكون الحجم الأولي 256 جيجابايت، في حين أن الطراز الأعلى من iPhone 15 Pro Max يمكن أن يحتوي على 2 تيرابايت من التخزين، وهو ضعف ما هو موجود في طراز iPhone 14 Pro Max.

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اختلاف التصميمات

للوهلة الأولى، قد يبدو iPhone 14 Pro Max وiPhone 15 Pro Max متشابهين تمامًا، يتميز هاتف 14 Pro Max بظهر زجاجي، وإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، وأبعاد 160.7 × 77.6 × 7.9 ملم، ووزن 240 جرام، كما أن لديه كتلة كاميرا مربعة في الزاوية اليسرى العليا من الخلف، وديناميك آيلاند في الشاشة.

وبناءً على التسريبات والشائعات، من المحتمل أن يحتوي iPhone 15 Pro Max أيضًا على ظهر زجاجي وإطار معدني، ومن المحتمل أن يكون له شكل وأبعاد عامة متشابهة جدًا، مع كاميرا مماثلة ودينايمك آيلاند أيضًا، ومع ذلك، يشاع على نطاق واسع أن iPhone 15 Pro Max يحتوي على إطار من التيتانيوم بدلاً من إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ. هذا المفتاح يمكن أن يجعله أكثر صلابة وأخف وزنًا.

ألوان iPhone 15 Pro Max

سيتم إطلاقه باللون الأحمر الداكن والفضي والذهبي وإما الجرافيت أو الرمادي الفلكي أو الأسود الفلكي، أما بالنسبة لجهاز iPhone 14 Pro Max، فهو متوفر باللون الأرجواني الداكن والفضي والذهبي والأسود الفلكي.