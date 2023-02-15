iPhone 15: التسريبات والشائعات + تاريخ الإصدار والسعر المتوقع

تسريبات هاتف iPhone 15 الجديد

بقدر ما يتمتع به هاتف iPhone 14 من مميزات إلا أنه الآن يبلغ من العمر بضعة أشهر منذ صدوره، ولذلك ظهرت العديد من الشائعات والتسريبات المتعلقة بهاتف iPhone 15 القادم.

عبر مقالنا هذا سنقوم بتقديم جميع تسريبات هاتف iPhone 15 الجديد، ولكن يجب علينا التنبيه أن كل هذا يعتبر الآن سوى تكهنات حتى تؤكد شركة Apple ذلك بشكل رسمي.

مقاس شاشة iPhone 15

تشير التسريبات الأخير أن شركة Apple لن تقوم بتغيير أي شيء في هاتفها الجديد بل سيكون مشابه من حيث الطراز للإصدار السابق، وبهذا يجب أن يحتوي كل من هاتف iPhone 15 و iPhone 15 Pro على شاشة بمقاس 6.1 بوصة، أما بالنسبة لإصدارات iPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro Max سيكونان بشاشة بحجم 6.7 بوصة.

تصميم iPhone 15

كما ذكرنا سابقاً أن iPhone 15 قد يبدو مشابها بشكل عام لهاتف iPhone 14، ولكن هناك تسريب من أحد الأشخاص يعرف باسم ShrimpApplePro يقول فيه أن تصميم iPhone 15 Pro قد يكون مختلفة قليلاً عن باقي الاصدارات مع الحواف الرقيقة والمنحنية مع بقاء الشاشة مسطحة.

هناك أيضاً تسريب آخر يشير إلى أن الأزرار سيتم استبدالها بالأزرار التي تعمل باللمس، علما أن ذلك سيتطلب محرك Taptic على الجانب الأيسر والأيمن من هاتف iPhone 15.

المعالج ومواصفات iPhone 15

بالنسبة للمعالج قد يستخدم iPhone 15 معالج A16 الموجود حاليا في هاتف iPhone 14 Pro، أو يمكن أن يأتي الهاتف بمعالج A17 الجديد بشكل حصري لإصدار iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max.

من المتوقع من TSMC التي تعتبر المورد لرقائق هواتف Apple أن تستخدم تقنية 3 نانومتر لرقائق A17 الجديدة، هذه العملية من شأنها أن تجعل معالج A17 أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وتقلل من ارتفاع حرارة الهاتف أثناء الاستخدام.

أيضاً من المتوقع أن شريحة 3 نانومتر ستتمتع أيضا بزيادة 15% في ما يتعلق بالسرعة والقوة و 30% من توفير الطاقة مقارنة بالرقائق الحالية والتي هي 5 نانومتر.

هناك أيضا تسريب في ما يخص هاتف iPhone 15 Pro والذي يتمثل في إمكانية الزيادة في ذاكرة الوصول العشوائي من 6 غيغابايت إلى 8 غيغابايت، أيضاً قد يكون هناك زيادة في سعة التخزين إلى 2 تيرابايت بدلا من 1 تيرابايت.

كاميرات iPhone 15

الشيء الوحيد المعروف الآن عن كاميرات iPhone 15 هو أن شركة Apple تعمل على تقنية عدسة المنظار والتي من المتوقع أن تكون في اصدار Pro Max فقط والذي سيكون المنافس الأول لهاتف Galaxy S23 Ultra الجديد في ما يتعلق بجودة التصوير والتقريب.

كانت هناك أيضاً تقارير في السابق تشير بأن iPhone 15 سيحصل على كاميرا 8P، ولكن وفقاً لتغريدة المسرب Ming-Chi Kuo لا يبدو أن هذا سيحدث.

البطارية والشحن لهاتف iPhone 15

كما يعلم الجميع أن اللوائح الأوروبية تفرض الآن وجود شاحن مشترك لمختلف الأجهزة ويشمل ذلك هواتف Apple بكل تأكيد، علما أن الموعد النهائي لتحويل شواحن شركة Apple إلى شواحن من نوع USB-C هو عام 2024، إلا أنه من المحتمل أن تقوم الشركة بإصدار هاتف iPhone 15 بشاحن من نوع USB-C في هذا العام وهذا الأمر وارد جدا.

هذا ما قام بتأكيده المسرب Ming-Chi Kuo بتغريدة على تويتر قال فيها أن جميع أجهزة iPhone 2023 الجديدة ستقوم بالتبديل من شاحن Lightning إلى USB-C، والجدير بالذكر أنه أضاف أيضاً أن اصدارات iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max هما فقط من سيحصلان على سرعات أعلى لنقل البيانات مع هذا التغيير، أما بالنسبة للإصدارات الأخرى فستكون بمنفذ USB-C لكن سيكونان بسرعات نقل بيانات أبطأ.

الشائعات عن iPhone 15 Ultra

ظهرت الكثير من الشائعات التي تقول أن هناك احتمال كبير أنه سيتم تغيير اسم Pro Max وتبديله باسم Ultra وبهذا سيتم إصدار الهاتف الأفضل من ناحية المواصفات باسم iPhone 15 Ultra.

علما أن تغيير الاسم ليس الأمر الوحيد حيث سيأتي الجهاز مزودا بإطار من التيتانيوم بدلا من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهذا التغيير سيجعل سعر الهاتف أغلى بكل تأكيد.

أيضا هناك تسريبات وتوقعات أخرى مفادها أن هاتف iPhone 15 Ultra سيكون بدون أي منافذ توصيل بينها ستستخدم الاصدارات الأخرى من الجهاز منفذ USB-C.

تاريخ الإصدار والسعر

بالنسبة لتاريخ اصدار فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن هاتف iPhone 15 في شهر سبتمبر 2023 أو وقت قريب من ذلك.

وبالنسبة للأسعار فإليك القائمة التالية التي توضح الأسعار المتوقعة لمختلف اصدارات هاتف iPhone 15:

iPhone 15 بسعر 799$

iPhone 15 Plus بسعر 899$

iPhone 15 Pro بسعر 999$

iPhone 15 Ultra بسعر 1200$

وجب علينا ذكر أنه هناك أيضاً تسريبات تفيد ان هاتف iPhone 15 Ultra سيكون أعلى سعرا بـ 200$ بالمقارنة مع سعر هاتف iPhone 14 Pro Max، ونحن في انتظار الأخبار الجديدة التي تتعلق بالسعر النهائي لهذا الهاتف الرائع.