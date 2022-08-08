تسريبات عن أسعار هاتف آيفون 14 وغياب متوقع لميني آيفون 14

قبل موعد الكشف عن نسخة هاتف ايفون 14، تم تداول بعض التقارير على المواقع المهتمة بالمجال التكنولوجي عن أسعار هاتف شركة أبل الجديد المنتظر آيفون 14، وعادة ما تقوم شركة أبل بعقد مؤتمر سنوي في شهر سبتمبر من كل عام لعرض أحدث نسخة من هواتفها الجديدة، فيما وذكر موقع macrumors، أن السعر المتوقع لهاتف آيفون 14، يمكن أن يكون مطابقا لهاتف آيفون 13 الذي أطلقته الشركة العام الماضي، فيما وتم اتخاذ القرار من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة أبل، وذلك على الرغم مما تواجه الشركة من ارتفاع في تكاليف الإنتاج، نتيجة التضخم الكبير في الأسعار والاضطرابات التي تواجهه الشركة.

سعر هاتف آيفون 14

تداولت بعض التقارير أن من المتوقع أن يبدأ سعر هاتف آيفون 14 حوالي 799 دولار أميركي، وهو نفس السعر السابق لهاتف آيفون 13 النسخة السابقة، ذي الشاشة التي تبلغ 6.1 إنش، وفي حال عرض هاتف آيفون 14 الجديد بنفس سعر النسخة السابقة، فسيكون ذلك العام الثاني على التوالي الذي يكون فيه الهاتف بالثمن نفسه، كما ولا يتوقع أن يعرض نسخة مصغرة للهاتف الجديد آيفون 14.

إضافة ميزة Always-On Display لهاتف 14 iPhone

تداولت بعض التسريبات أن الهاتف الجديد سوف يأتي بميزة جديدة طال انتظارها، وهي ميزة عرض المعلومات الأساسية مثل الوقت والتاريخ والإشعارات على الشاشة، دون الحاجة إلى الضغط على زر الطاقة، وتعتبر الميزة الجديدة مفيدة بشكل كبير للذين يحبون الإنجاز والسرعة، والتي يمكن من خلالها إلقاء نظرة سريعة على الوقت على 14 iPhone، دون الاضطرار إلى الوصول إلى زر الطاقة وفتح الهاتف.

ألوان هاتف iPhone 14

تداولت بعض التسريبات أن من المتوقع أن تكون الألوان القادمة هي كتالي:

• نسخة هاتف آيفون 14.

اللون الأخضر واللون الأزرق واللون الأسود واللون الأبيض واللون الأحمر واللون الأرجواني.

• أما بالنسبة إلى iPhone 14 Pro و وبرو ماكس فمن المرجح أن تكون الألوان كتالي:

اللون الأخضر واللون الأرجواني واللون الفضي واللون الذهبي واللون الجرافيت.