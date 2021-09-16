ماذا يميز iPhone 13 Pro عن الطرز السابقة

تم الكشف رسميًا النقاب عن سلسلة أبل لهواتف أيفون وإعلان طرح سلسلة iPhone 13 بأربعة طرازات كما في السلسلة السابقة ايفون 12 العام الماضي، وذلك بعد طول انتظار وآلاف من التقارير والشائعات والتسريبات على مدى الشهور الماضية، وكان أبرز طرازات هذه السلسلة هاتف iPhone 13 Pro، و Max Pro، ولكن ماذا يميز طراز ايفون 13 برو عن السلسلة السابقة، هذا ما سنعرفه من خلال ما تم عرضه في حدث أبل العالمي يوم الثلاثاء الماضي والذي تضمن أيضًا، الإعلان عن منتجات أخرى لشركة آبل، فلنلقِ نظرة سريعة على بعض المواصفات المهمة التي أتى بهما طراز ايفون 13 برو.

iPhone 13 Pro

كيف سيكون iPhone 13 Pro؟

التصميم

أفضل ما يُقال عن التصميم أنه اجتمع فيه الجمال والمتانة، حيث يأتي مع هيكل من الستانلس ستيل فائق الجودة كالذي يُستخدم في الأدوات الجراحية، ويحتوي على واجهة Ceramic Shield ، ومقاومة للماء وحاصل على تصنيف IP68.‏

نظام الكاميرات

تجتمع في نظام كاميرات iPhone 13 Pro ترقية كبيرة لنظام التصوير مع إمكانيات أكبر للصور، حيث اجتمعت ترقية المكونات الكبيرة مع ذكاء البرامج الفائق، لتمنح المستخدم تجربة التصوير الممتعة، من تصوير ماكرو بحيث تعطي أدق التفاصيل، إلى كاميرا واسعة للغاية، والتكبير/التصغير البصري x3، إلى الكاميرا المقربة للمسافات، ونمط التصوير الليلي، وهذا يشمل جميع الكاميرات.

وهذا بالإضافة إلى إمكانية التصوير بنمط سينمائي، فيمكن التصوير ما تشاء من مشاهد مع عمق مجال بنسبة قليلة، فضلًا عن التركيز بين الأشخاص بشكل تلقائي وبمنتهى الأناقة لسرد قصص بمستويات جديدة من الإبداع، ومع 1 تيرا بايت من التخزين التي يوفرها الهاتف مما يتيح مساحة لكل الصور والفيديوهات.

الشاشة

يأتي هاتف ايفون 13 برو مع شاشة ProMotion ، Super Retina XDR، التي تعطي سلاسة خيالية لم تجربها من قبل بفضل معدل تحديث يصل لـ 120 هرتز، و أداء رسومات غرافيك غير مسبوق.

البطارية

يحتوي هاتف iPhone 13 Pro على بطارية فائقة الأداء، تمكّن المستخدم من إنجاز المهام الاحترافية بكل سلاسة، وطاقة تدوم طوال اليوم، ويمكن البطارية تشغيل الفيديو لغاية 28 ساعة.

الشريحة

يدعم الهاتف شبكة الاتصال الجيل الخامس G5 مما يمنح سرعات هائلة تكفي لتشغيل الألعاب ذات اللاعبين المتعددين وغيرها الكثير، كما أن نمط البيانات الذكية التلقائي يحافظ على عمر البطارية عند عدم الحاجة إلى كل تلك السرعات.