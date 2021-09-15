أبل تطلق رسميًا iPhone 13 Pro و Pro Max بكاميرات مطوّرة وعمر بطارية أطول

بعد أشهر من التسريبات والشائعات، أعلنت شركة آبل العالمية عن أجهزة iPhone جديدة اليوم، بأربعة طرازات، تمامًا مثل سلسلة iPhone 12 التي اطلقتها العام الماضي ، ولكن جميع طرز iPhone 13 الجديدة تقدم ميزات جديدة، فإن iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max الجديدان يأتيان مع ميزة طالما اشتاق إليها عشاق آبل وهي شاشة ذات معدل تحديث مرتفع، وفي هذه المقالة سوف نستعرض أبرز المواصفات والسعر، فتابعوا معنا.

iPhone 13 Pro

مواصفات iPhone 13 Pro و Pro Max

شاشة العرض

تحتوي طرز ايفون 13 برو الجديدة على شاشة عرض ProMotion 120هرتز والتي يتم ضبطها بين 10 هرتز و 120 هرتز، ولكن دون تغيير على أحجام الشاشات عن طرز العام الماضي، لذلك يحتوي iPhone 13 Pro على شاشة Super Retina XDR بمقاس 6.1 بوصة، بينما يحتوي ايفون 13 برو Max على شاشة بحجم 6.7 بوصة، تمامًا مثل iPhone 13 Mini وiPhone 13، كما تتميز الطرز الاحترافية أيضًا بشقوق أصغر قليلاً، إضافة إلى أنها محمية بطبقة من Ceramic Shield، التي تدعي شركة Apple أنها أقوى من أي زجاج للهواتف الذكية.

المعالج

يحتوي الهاتفين على مجموعة شرائح Apple A15 Bionic التي تجلب ترقيات في قسم وحدة المعالجة المركزية، ووحدة معالجة الرسومات.

الكاميرا

يتمتع كل من ايفون 13 برو، و برو ماكس بترقيات مهمة في قسم الكاميرا، فهناك كاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل f / 1.8 مع مجال رؤية 120 درجة، والذي يمكن لهذا المستشعر التقاط صور ماكرو (عند 2 سم) ، كما يمكنه أيضًا تسجيل مقاطع فيديو ماكرو بما في ذلك الحركة البطيئة ووضع الفاصل الزمني، و يلتقط هذا المستشعر أيضًا ما يصل إلى 92% من الضوء أكثر من ذي قبل.

وهناك أيضًا كاميرا تليفوتوغرافي 12 ميجابكسل f / 2.8 توفر تقريب بصري 3x (نطاق زوم بصري 6x عبر النظام) وزوم رقمي 15 مرة، كما يوجد كاميرا ذات الزاوية فائقة الاتساع، والكاميرا ذات الزاوية العريضة التي تمنحها القدرة على التصوير في الوضع الليلي، وتحتوي الكاميرا العريضة 12 ميجابكسل f / 1.5 على أكبر مستشعر، حيث تلتقط المزيد من الضوء بمقدار 2.2 مرة على iPhone وتستفيد من الماسح الضوئي LiDAR عند التصوير في الوضع الليلي.

وأضافت أبل ميزات جديدة لتصوير الفيديو مثل Cinematic Mode التي تغير التركيز عند تسجيل مقطع فيديو، بحيث سيتمكن المستخدمون من اختيار وضبط مستوى البوكيه وحتى قفل العناصر التي يجب أن تركز الكاميرا عليها، ومع ذلك هناك أيضًا وضع تلقائي يغير التركيز، وذلك عندما يدخل شخص ما في الإطار أو ينظر بعيدًا عن الكاميرا، وستتوفر هذه الميزة في كاميرا TrueDepth الأمامية والكاميرات الخلفية العريضة والكاميرات المقربة.

وهناك ميزة أخرى مثيرة للاهتمام، وهي أنماط التصوير الفوتوغرافي التي تطبق أسلوب التصوير المفضل لديك (درجة اللون والدفء) على صورك ولكنها لا تغير السماء ودرجات لون البشرة.

البطارية

كما في الأجهزة السابقة يوجد في جهازي ايفون 13 برو و ايفون 13 برو ماكس موصل Lightning ، ومع ذلك ، فإن عمر البطارية أصبح أفضل الآن – 2.5 ساعة إضافية على Pro Max و 1.5 ساعة إضافية على Pro، ولا يزال الشحن السلكي بقدرة 20 واط بينما الشحن اللاسلكي MagSafe بقدرة 15 واط، ولا يزال أيضًا بالإمكان استخدام شاحن Qi اللاسلكي، ولكنه أبطأ لأنه يشحن حتى 7.5 واط.

السعر وتوافر الألوان

ستتوفر طرازات iPhone 13 Pro باللون الأزرق والفضي والذهبي والجرافيت، وستتوفر أيضًا بإصدارات 128 جيجابايت و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت، أما أسعار أيفون 13 برو، و أيفون 13 برو ماكس فهي كما يلي:

iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max

128GB – $999 128GB – $1099

256GB – $1099 256 GB – $1199

512GB – $1299 512 GB – $1399

1TB – $1499 1TB – $1599

ستكون طرز ايفون 13 متاحة للطلب المسبق اعتبارًا من يوم الجمعة وستكون متاحة للشراء في 24 سبتمبر.