سعر جوال آيفون 13 iphone في السعودية والكويت وقطر

تتغير أسعار الهواتف بسبب تذبذب سعر الدولار، ولأن جوالات آيفون تحظى بشعبية كبيرة في الخليج، سوف نقدم لكم سعر جوال iphone 13 وأيفون 13 برو في السعودية والكويت وقطر.

سعر جوال آيفون iphone 13 في السعودية

جوال آيفون 13 من أكثر الجوالات التي حققت نجاحا كبيرا في المملكة العربية السعودية، لما يقدمه من مميزات أبرزها الشاشة ذات الحجم المثالي.

وجاء سعر جوال iphone 13 في السعودية كالتالي:

سعر النسخة 128 جيجا سجل نحو: 3000 ريال.

سعر آيفون 13 النسخة 256 جيجا: 3400 ريال.

النسخة 256 جيجا: 3400 ريال. سعر النسخة الأعلى 512 جيجا سجل نحو: 4805 ريال سعودي.

سعر جوال آيفون 13 ميني في الكويت

تلقى نسخة جوال iphone 13 mini رواجا في دولة الكويت، وجاءت أسعارها كالتالي:

سعر النسخة 128 جيجا يقترب من: 230 دينار كويتي.

سعر جوال iphone 13 mini النسخة 256: 250 دينار.

والنسخة الأعلى 512 جيجا تقترب من: 272 دينار كويتي.

سعر جوال آيفون 13 برو في قطر iphone 13 pro

الإمكانيات الإضافية في النسخة الـ pro من جوال iphone 13 حيث المعالج القوي والبطارية المميزة، جعلته يلقى رواجا في كل دول الخليج وأبرزها قطر.

وجاء سعر جوال آيفون 13 برو كالتالي:

سعر النسخة 128 تباع بسعر: 3452 ريال قطري.

سعر النسخة 256 سجلت نحو: 3765 ريال.

سعر هاتف iphone 13 pro النسخة 512 هو: 4703 ريال قطري.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم سعر جوال آيفون 13 بأكثر من نسخة في السعودية والكويت وقطر.