آيفون 11 برو ماكس الهاتف الذكي الأقوى في العالم .. كل ما تريد معرفته عن “iPhone 11 Pro Max”

لمعت عدسات الكاميرا كثيراً في مؤتمر آبل وسط كاليفورنيا كثيراً، بالتزامن مع إطلاق هاتف أيفون 11 بأنواعه المختلفة، حيث تصدر هاتف ابل الجديد ايفون 11 برو ماكس أولى مواقع التقنية العالمية، وهو الهاتف الأعظم في تاريخ آيل، حيث أعلنت أبل عن ثلاثة هواتف من جيل “iPhone 11” وهم كما يلي (iPhone 11 – iPhone 11 Pro – iPhone 11 Pro Max) حيث جاء هاتف iPhone 11 Pro Max بتصميم فريد تماماً رغم وجود بعض التشابه لسلسة الآيفون للعام الماضي، وهذا التشابه اعتبره البعض هو خيبة الأمل، ولكن أشاد جانب آخر من روعة لتصميم الجديد والزجاج المقوى المصنوع منه الهاتف، هذا بالإضافة إلى تغيير تصميم الجهة الخلفية للأيفون والذي جاء بثلاث كاميرات.







كما أن إطار هاتف ايفون 11 برو ماكس مصنوع من المعدن بمادة الإستاليس، مع تغطية الواجهة الأمامية والخلفية بالزجاج المقوى، كما أن طول iPhone 11 Pro Max يبلغ 15.8 سم، وعرض 7.87 سم، وأما سمك الهاتف فيبلغ 8.1 مم، ووزن الهاتف فيبلغ 226جرام.

شاشة iPhone 11 Pro Max







أما بالنسبة لشاشة ايفون 11 برو ماكس فإنها تشغل جزء كبير من حجم الهاتف، مع وجود النوتش في اعلى الشاشة بمساحة عرضية، حيث يحتوى نوتش شاشة 11 Pro Max على الكاميرا الأمامية ومستشعرات الصوت، ومستشعر التعرف على الوجه، مع وجود ثلاث كاميرات في الجهة الخلفية للجوال، وبروز علامة آبل ومزود بفلاش إضاءة وميكروفون.

وبالتالي فان شاشة iPhone 11 Pro Max تأتي بحجم 6.5 انش، مع نوعية OLED، دقة الشاشة 2688*1242 وبكثافة 458 بكسل لكل انش، والتي تدعم تقنية HR.







وصف ايفون 11 برو ماكس

يحتوى جوال iPhone 11 Pro Max من الأعلى على فتحة شريحة اتصال وميكروفون، وعلى اليمين سماعة الجوال الخارجية وميكروفون، وزر الطاقة بناحية اليمين، وناحية اليسار التحكم في الصوت، بالإضافة إلى زر كاتم الصوت، كما أن iPhone 11 Pro Max مقاوم للغبار والماء،







معالج iPhone 11 Pro Max

ابرز ما يميز هاتف ايفون 11 برو ماكس أنه يأتي بمعالج هو الأقوى في العالم بنوعية “فيونيك A13” بتقنية الجيل الثالث، كما ذكرت آيل من خلال المؤتمر أن معالج ايفون 11 برو ماكس هو الأسرع في العالم، كما أبدعت أبل في تصميم المعالج وذلك لتقليل استهلاك الطاقة والحفاظ على بطارية الهاتف، مع وجود 6 نواة (2 نواة للأداء المرتفع – 4 نواة للأداء المنخفض) وذلك حفاظاً على طاقة الهاتف، حيث يوفر الأداء القوي بنسبة تقدر 20 % على حد وصف آبل مقارنة بإصدارات العام الماضي.

كاميرات ايفون 11 برو ماكس

يفتخر المطورين في آيل بالكاميرات الثلاثة التي تم إطلاقها مع سلسلة هواتف ايفون 11 الجديدة، وقد كان نصيب iPhone 11 Pro Max ثلاث كاميرات بثلاث عدسات، مع التركيز على جودة التصوير الليلي، كما أن دقة عدسات iPhone 11 Pro Max تقدر بـ12 ميجا بكسل.

العدسة الأولى: رؤية واسعة ومقاس الفتحة 1.8 مع التثبيت البصري والتركيز التلقائي.

العدسة الثانية: تتميز بالتقنية “تيلي فوتو” ذات مقاس 2، مع إضافة خاصية التثبيت البصري.

العدسة الثالثة: هى ذات رؤية واسعة للتصوير العرضي، وذلك 120 درجة، ومقاس الفتحة 2.4، وتعم التقريب البصري لمرتين، وتدعم تصوير 4K، مع تصوير 60 لقطة في الثانية الواحدة، ويمكن لمستخدم iPhone 11 Pro Max الانتقال بين الثلاث كاميرات بكل سهولة، من خلال تطبيق كاميرا ايفون 11 برو ماكس هذا بالإضافة إلى المميزات الرائعة في الكاميرا الأمامية للهاتف.

كما أن صوت الهاتف يتميز بمظان “ستيريو” الذي يخرج من كافة جوانب الهاتف، مع سهولة تسجيل أصوات ستيريو لوجود 4 ميكروفونات في جوال iPhone 11 Pro Max والذي يعطي تجربة صوت رائعة للمستخدم.

بطارية iPhone 11 Pro Max

في استعراض الهاتف لك تذكر آيل عن الأرقام الواضحة حول بطارية ايفون 11 برو ماكس ولكن ذكرت أن بطارية iPhone 11 Pro Max تدوم بأكثر من 5 ساعات مقارنة بهاتف iPhone Xs Max.

كما أن ألوان iPhone 11 Pro Max هى (فضي – ذهبي – رمادي – اخضر داكن).

سعر iPhone 11 Pro Max

قبل استعراض أسعار ايفون 11 برو ماكس أصاب جانب كبير من الحضور بالقلق تخوفاً من سعر iPhone 11 Pro Max المرتفع، وقد كان السعر الهاتف يبدأ من 1100 دولار. واليكم بيان الأسعار كاملة.

السعر 128 جيجا 256 جيجا 512 جيجا سعر iPhone 11 Pro Max في امريكا 1100 دولار 1249 دولار 1449 دولار سعر iPhone 11 Pro Max في السعودية 4150 ريال 4700 ريال 5500 ريال سعر iPhone 11 Pro Max في مصر 18500 جنيه 20750 جنيه 24100 جنيه