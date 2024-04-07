iOS 17.5 تجريبي: تثبيت التطبيقات من الويب وتحديثات الأمان تمهد لـ iOS 18

شركة آبل قدمت مؤخرًا النسخة التجريبية الأولى من نظام التشغيل iOS 17.5 للمطورين، وهذا يشير إلى التقدم نحو إطلاق iOS 18 المنتظر في مؤتمر WWDC 2024، هذا الإصدار التجريبي يشتمل على تحسينات ومزايا جديدة تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم، بالأخص لمستخدمي الاتحاد الأوروبي، أحد التحديثات البارزة هو القدرة على تثبيت التطبيقات مباشرةً من مواقع الإنترنت، وهو تغيير مهم منتظر أن يطبق في منتصف مايو، ويعكس التزام آبل بتوفير مرونة وسهولة أكبر في استخدام نظام iOS.

إصدار iOS 17.5 يمنح المطورين إمكانية جديدة لتوزيع تطبيقاتهم من خلال مواقعهم الإلكترونية الخاصة، مع ضرورة الالتزام بمجموعة من الشروط الجديدة المعمول بها في متجر التطبيقات، هذا التحديث يتيح تثبيت التطبيقات مباشرةً من المواقع التي تم تسجيلها والتحقق منها عبر App Store Connect، ما يعد خطوة كبيرة نحو توفير المزيد من المرونة والتحكم للمطورين في توزيع وتسويق تطبيقاتهم.

تحديثات التصميم والواجهة

آبل تُحدث تصميم تطبيقاتها بإدخال تعديلات تصميمية جديدة، كما في Apple Books حيث تم تجديد أيقونة هدف القراءة، في تطبيق الإعدادات أيضًا، تمت إضافة أيقونة جديدة تسهل الوصول إلى مفاتيح المرور المستخدمة في المتصفحات، علاوة على ذلك، شهد ويدجت البودكاست تحديثًا ملفتًا يشمل تغييرات في الألوان، ما يعكس استمرارية آبل في تطوير وتحسين تجربة المستخدم من خلال تحديثات تصميمية متجددة وعملية.

نظام مكافحة التتبع الجديد

iOS 17.5 يكثف جهوده في مجال الخصوصية والأمان عبر إطلاق نظام جديد مصمم لكشف وتعطيل أجهزة التتبع مثل AirTags وأجهزة التتبع الأخرى غير المعتمدة من آبل، في هذه الخطوة، تعمل آبل بالتعاون مع جوجل لتعزيز الخصوصية والأمان للمستخدمين، موفرةً بذلك آليات أكثر فعالية لحماية الأفراد من التتبع غير المرغوب فيه، هذا النظام الجديد يعد بتقديم حلول متقدمة للتحكم بشكل أفضل في خصوصية المستخدم وأمانه.