iOS 16 vs iOS 17: هل يجب عليك ترقية iPhone إلى الإصدار الأحدث من برنامج التشغيل؟

في هذا المقال سنقدم مقارنة لكل من iOS 16 vs iOS 17 وما هو نظام التشغيل الأفضل بينهما وهل يستحق iOS 17 الترقية إليه. ولمعرفة ذلك سنذكر الميزات المحسنة من iOS 16 في iOS 17، هذا بالإضافة إلى مراجعة الميزات الجديدة التي لم تكن متوفرة في iOS 16 وتم إضافتها في iOS 17.

مصدر الصورة: cashify

ميزات iOS 16 التي تم تحسينها في iOS 17

دعونا نلقي نظرة على القائمة التالية التي تشمل جميع الميزات التي تم تحسينها في تحديث iOS 17 الجديد:

واجهة المستخدم: تمت ملاحظة تحسينات في واجهة المستخدم لنظام iOS 17. على سبيل المثال، عند زيارة قائمة الإعدادات، سترى رمزًا جديدًا لقائمة العرض وقائمة الشاشة الرئيسية، وما إلى ذلك. هذا وتمت إضافة رسم متحرك جديد أيضًا عند تبديل النوافذ، مما يمنح تجربة استخدام أكثر تفاعلاً. بالإضافة إلى ذلك تم تحسين رسوم الشرائح لتشبه النوافذ المنبثقة.

تمت ملاحظة تحسينات في واجهة المستخدم لنظام iOS 17. على سبيل المثال، عند زيارة قائمة الإعدادات، سترى رمزًا جديدًا لقائمة العرض وقائمة الشاشة الرئيسية، وما إلى ذلك. هذا وتمت إضافة رسم متحرك جديد أيضًا عند تبديل النوافذ، مما يمنح تجربة استخدام أكثر تفاعلاً. بالإضافة إلى ذلك تم تحسين رسوم الشرائح لتشبه النوافذ المنبثقة. خيارات الخلفيات والخط: تمت إضافة مجموعة متنوعة من خلفيات الشاشة مع تحديث iOS 16. ومع ذلك، في iOS 17، ستجد خيارات جديدة لخلفيات الكواكب مثل زحل والمريخ وغيرها. يمكنك أيضًا تغيير حجم الخط لأداة الساعة على شاشة القفل. هذا وتمت إضافة قسم جديد لخلفيات Kaleidoscope، وخيار لاختيار لون متعدد النغمات في الشاشة الثنائية.

تمت إضافة مجموعة متنوعة من خلفيات الشاشة مع تحديث iOS 16. ومع ذلك، في iOS 17، ستجد خيارات جديدة لخلفيات الكواكب مثل زحل والمريخ وغيرها. يمكنك أيضًا تغيير حجم الخط لأداة الساعة على شاشة القفل. هذا وتمت إضافة قسم جديد لخلفيات Kaleidoscope، وخيار لاختيار لون متعدد النغمات في الشاشة الثنائية. لوحة المفاتيح: بالنسبة للتصحيح التلقائي واللغات، كان iOS 16 يؤدي بشكل جيد، ولكن مع بعض القيود. في iOS 17، تم توسيع دعم اللغات وتحسين ميزة التصحيح التلقائي لتتيح للمستخدمين الكتابة بشكل أفضل وأسرع، هذا وأصبح من السهل أيضاً الانتقال بين اللغات وإضافة لغات جديدة بكل سهولة.

ميزات iOS 17 الجديدة

الآن، دعونا نلقي نظرة على الفئة الثانية من الميزات. فيما يلي قائمة بجميع المزايا التي لم تكن متاحة في iOS 16، وهذا سيساعدك على فهم ما قد يفوتك إذا قررت عدم الترقية إلى الإصدار الأحدث من iOS 17.

استنادًا إلى هذه القائمة، ستكون قادرًا على اتخاذ قرار أكثر وضوحًا بشأن ما إذا كنت ستقوم بالترقية إلى iOS 17 أم لا.

وضع الاستعداد: إذا كان جهاز iPhone الخاص بك يتم شحنه وقمت بوضعه في وضع أفقي، سيقوم iOS 17 تلقائيًا بتنشيط وضع الاستعداد. هذا يتيح لك رؤية معلومات متعددة في لمحة واحدة، مما يجعل جهاز iPhone الخاص بك عبارة عن ساعة للنوم تساعدك في تتبع المعلومات المهمة. وضع الاستعداد يحتوي أيضًا على ميزات مثيرة مثل التوقيت، وتطبيق الطقس، وأدوات الشاشة الرئيسية، وخلفيات الشاشة، والمزيد.

إذا كان جهاز iPhone الخاص بك يتم شحنه وقمت بوضعه في وضع أفقي، سيقوم iOS 17 تلقائيًا بتنشيط وضع الاستعداد. هذا يتيح لك رؤية معلومات متعددة في لمحة واحدة، مما يجعل جهاز iPhone الخاص بك عبارة عن ساعة للنوم تساعدك في تتبع المعلومات المهمة. وضع الاستعداد يحتوي أيضًا على ميزات مثيرة مثل التوقيت، وتطبيق الطقس، وأدوات الشاشة الرئيسية، وخلفيات الشاشة، والمزيد. الموقت: إحدى الميزات المنتظرة هي المؤقتات المتعددة في iOS 17. ستساعدك هذه الميزة على ضبط المؤقتات بناءً على احتياجاتك، سواء كنت تطبخ أو تحتاج إلى مؤقتات متعددة لمهام عملك. هذه الميزة ستثبت أنها مفيدة للغاية.

إحدى الميزات المنتظرة هي المؤقتات المتعددة في iOS 17. ستساعدك هذه الميزة على ضبط المؤقتات بناءً على احتياجاتك، سواء كنت تطبخ أو تحتاج إلى مؤقتات متعددة لمهام عملك. هذه الميزة ستثبت أنها مفيدة للغاية. Ping My Watch: في هذه الميزة، ستجد خيارًا لإرسال إشعار Ping إلى ساعتك. إذا نسيت مكان وضع ساعتك، يمكنك ببساطة تنبيهها للرنين من جهاز iPhone الخاص بك، مما يسهل عليك العثور عليها. هذه الميزة قد تكون مفيدة إذا كنت تضع ساعتك في أماكن مختلفة وعادة ما تنسى مكان تواجدها.

في هذه الميزة، ستجد خيارًا لإرسال إشعار Ping إلى ساعتك. إذا نسيت مكان وضع ساعتك، يمكنك ببساطة تنبيهها للرنين من جهاز iPhone الخاص بك، مما يسهل عليك العثور عليها. هذه الميزة قد تكون مفيدة إذا كنت تضع ساعتك في أماكن مختلفة وعادة ما تنسى مكان تواجدها. قفل علامات التبويب الخاصة: في iOS 17، تحصل على إمكانية قفل علامات تبويب التصفح الخاصة. هذا يساعد بشكل كبير في حفظ خصوصيتك، حيث لن يتمكن أحد من الوصول إلى علامات تبويب Safari الخاصة بك مالم يكن لديه كلمة المرور الخاصة بجهازك. هذه الميزة تعزز خصوصيتك وتمنع الوصول غير المصرح به.

هل يستحق هاتف iPhone الخاص بك الترقية إلى iOS 17؟

يعتبر خيار الترقية من iOS 16 إلى iOS 17 أمر مستحسن بكل تأكيد لكن في النهاية يعتمد قرار ترقية هاتف iPhone الخاص بك إلى iOS 17 على تفضيلاتك واحتياجاتك. إذا كانت هذه الميزات تثير اهتمامك وتعتقد أنها ستفيدك، فمن الجيد الترقية. ولكن إذا كنت راضيًا عن نظام iOS 16 الحالي وليس هناك مميزات تهمك في التحديث الجديد، يمكنك الاستمرار في استخدام التحديث السابق. هذا ومن المهم معرفة أن بعض هذه الميزات قد تتطلب أن يكون لديك جهاز iPhone آخر يعمل بنظام iOS 17 للاستفادة منها بالكامل.