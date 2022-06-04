دعمًا للمستخدمين .. انستجرام “instagram” يجري تعديلًا على ميزة الReels

يواصل موقع إنستجرام للقصص المصورة عمليات التطوير التي يقوم بها لخاصية الreels التي أطلقها منذ العام الماضي بهدف منافسة تطبيق الفيديوهات الشهير tiktok، وذلك من أجل جذب المستخدمين لهذه الخاصية وزيادة القدرة على المنافسة.

إنستجرام يزيد مدة الريلز ل90 ثانية

ومن المعروف أن الشبكة المملوكة للفيس بوك ” ميتا” واصلت تقديم إضافات جديدة للميزة لتحسين تجربة المستخدم.

وفي هذا السياق قرر إنستجرام الآن زيادة مدة Reel إلى 90 ثانية من 60 ثانية، حيث تقول الشركة أن الميزة ستساعد المبدعين على التفاعل بشكل أكبر مع جمهورهم.

ومن خلال منشور رسمي بالمدونة، قال إنستجرام:

“إننا نمنحك مزيدًا من الوقت للعب على Reels، من خلال تمديد المدة إلى 90 ثانية، وسيكون لديك المزيد من الوقت لمشاركة المزيد عن نفسك، وتصوير فيلم إضافي وراء – مقاطع المشاهد، ابحث بشكل أعمق في الفروق الدقيقة للمحتوى الخاص بك أو أي شيء آخر تريد القيام به مع ذلك الوقت الإضافي”.

وبجانب زيادة وقت الميزة، أكدت المنصة أن المستخدمين يمكنهم الآن استيراد الصوت الخاص بهم مباشرة داخل إنستجرام Reels. حيث تقدم الشركة أيضًا ملصقات Stories الشهيرة إلى Reels والتي تشمل منزلقات Poll و Quiz و Emoji.