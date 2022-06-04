تقنية

دعمًا للمستخدمين .. انستجرام “instagram” يجري تعديلًا على ميزة الReels

آياتي خيري

يواصل موقع إنستجرام للقصص المصورة عمليات التطوير التي يقوم بها لخاصية الreels التي أطلقها منذ العام الماضي بهدف منافسة تطبيق الفيديوهات الشهير tiktok، وذلك من أجل جذب المستخدمين لهذه الخاصية وزيادة القدرة على المنافسة.

انستجرام instagram

إنستجرام يزيد مدة الريلز ل90 ثانية

 ومن المعروف أن الشبكة المملوكة للفيس بوك ” ميتا” واصلت تقديم إضافات جديدة للميزة لتحسين تجربة المستخدم.
وفي هذا السياق قرر إنستجرام الآن زيادة مدة Reel إلى 90 ثانية من 60 ثانية، حيث تقول الشركة أن الميزة ستساعد المبدعين على التفاعل بشكل أكبر مع جمهورهم.

إنستجرام “Instagram” تُدعم خاصية Reels بميزات جديدة

برنامج زيادة متابعين انستقرام

ومن خلال منشور رسمي بالمدونة، قال إنستجرام:
“إننا نمنحك مزيدًا من الوقت للعب على Reels، من خلال تمديد المدة إلى 90 ثانية، وسيكون لديك المزيد من الوقت لمشاركة المزيد عن نفسك، وتصوير فيلم إضافي وراء – مقاطع المشاهد، ابحث بشكل أعمق في الفروق الدقيقة للمحتوى الخاص بك أو أي شيء آخر تريد القيام به مع ذلك الوقت الإضافي”.
وبجانب زيادة وقت الميزة، أكدت المنصة أن المستخدمين يمكنهم الآن استيراد الصوت الخاص بهم مباشرة داخل إنستجرام Reels. حيث تقدم الشركة أيضًا ملصقات Stories الشهيرة إلى Reels والتي تشمل منزلقات Poll و Quiz و Emoji.
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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


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تعليق 1
  1. Radouane behnas يقول

    استرجاع حساب فيسبوك تاعي

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