INFINIX XOS10 يفوز بجائزة أكثر انظمة التشغيل ابتكاراً في 2021

فاز نظام تشغيل INFINIX XOS بجائزة نظام التشغيل الأكثر ابتكارًا لهذا العام في جائزة 2021 Gadget Squad Reviewers ‘Choice، و الجائزة التي حصلت عليها INFINIX جاءت نتيجة للتحسينات الكبيرة في الميزات وتصميم واجهة المستخدم وتحسين النظام الأساسي.

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وزاد الاهتمام بنظام تشغيل XOS 10 من بين أنظمة تشغيل الهواتف الذكية واكتسب ردود فعل إيجابية حول تحديث الإصدار الجديد، من خلال تقديم تصميم متقن الصنع في ترقية مذهلة لكل من التجربة المرئية واللمسية ، ما دفع بنظام INFINIX XOS 10 في المقدمة للفوز بالجائزة .

من جهته قال مدير تسويق XOS: “يستمر XOS في تطوير نفسه إلى أقصى حد، فنحن نركز على تعزيز تجارب المستخدم من خلال تحسين القدرات التقنية، بما يجعل نظام التشغيل متوافق مع التطبيقات المختلفة ويسمح في ذات الوقت للمستخدمين بحماية خصوصيتهم ، وضمان نظام سلس ، وتوفير الراحة. ”

يأتي أحدث إصدار من XOS 10 مزودًا بأيقونات مُفصلة ، وأسلوب تصميم جديد تمامًا ، وميزات تقنية مُحسّنة، وقد رفعت Infinix التوقعات لإطلاق XOS 10 من خلال الجمع بين مفهوم التصميم “الطاقة” و “المستقبل” ، والذي يشير إلى القوة مع الإحساس الغني بالتكنولوجيا والحيوية والشغف.

ويعد تصميم نظام XOS 10 الجديد امتداد لتحديثات النظام السابقة ولكنه يضيف الكثير من المفاجآت القائمة على الابتكار لإثارة إعجاب المستخدمين من النظرة الأولى. بالإضافة إلى ذلك ، يعمل XOS 10 على توسيع مساحة سطح المكتب الذكي بشكل لا نهائي ليحتضن المنظر المذهل خارج المساحة المحدودة من خلال مجموعة من الخلفيات والأيقونات.

وتمت إعادة تصميم XOS 10 بظلال ألوان متوازنة وديناميكيات شيدتها الحواف والأقواس، بحيث يصل تأثير الملمس والعاطفة والطاقة إلى المستخدمين مباشرة من اللمسة الأولى.

بالإضافة إلى ذلك ، يوفر XOS 10 الحرية للمستخدمين الذين يقومون بتحديث الصفحة الرئيسية بأيقونات معاد تصميمها بالطريقة التي يريدونها. أيضًا ، توفر العناصر المرئية المحسّنة والرسوم المتحركة التي تستغرق وقتًا طويلاً في XOS 10 إرشادات سهلة الاستخدام وتجارب مستخدم عبر عمليات متكاملة ، والتي أصبحت أكثر جاذبية من أي وقت مضى.

والتحديث الجديد ليس قائم فقط على التصميم ولكن أيضًا على الوظائف، حيث يوفر XOS 10 ذكاءً يركز على المستخدم لتسهيل الحياة. حيث يتعلم عادات المستخدمين ويقدم المعلومات التي يحتاجها المستخدمون كتذكير مستمر، ويعد Phone Cloner المعاد هندسته مع سرعة نقل أسرع مثالًا ممتازًا آخر، يساعد المستخدمين على إكمال نقل البيانات في الخلفية ، مما يسمح للمستخدمين بمواصلة استخدام هواتفهم عند النقل.

وفي مجال الألعاب تعيد خاصية XArena على INFINIX XOS 10 تشكيل بيئة اللعبة وتصبح أكثر إمتاعًا لمحبي اللعبة، من خلال تعزيز إمكانيات نظام الألعاب والتصميمات الجميلة وميزات الألعاب مثل Gaming Tips و Footstep Scouting ، تقدم XArena تجربة لعب أفضل من أي وقت مضى.

ونظرًا لكونه الإصدار الأكثر إثارة للدهشة من INFINIX XOS حتى الآن ، فإن التحديثات الجوهرية على XOS 10 فيما يتعلق بالتصميم والميزات التقنية تعد انعكاس لاحتياجات الأسواق الناشئة ولا تتوقف أبدًا عن خلق حياة أفضل لجميع المستخدمين.