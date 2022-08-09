رسمياً.. إطلاق هاتف Infinix Smart 6 HD بمواصفات مميزة وسعر رخيص

أطلقت شركة إنفينيكس هاتفها المميز Infinix Smart 6 HD، بعدد من الميزات الجديدة الرائعة التي تجذب الكثير من العملاء الجدد، حيث يقع هذا الهاتف ضمن فئة الهواتف رخيصة السعر لمحدودي الدخل، والتي تشمل قاعدة كبيرة من العملاء، كما يحتوي الهاتف على عدد من الميزات التي لا تقارن بسعره الفعلي.

مواصفات Infinix Smart 6 HD

من جانبه أوضح موقع “جيز مو شينا” التقني، أن هاتف Infinix يتميز بشاشة كبيرة بقياس 6.6 بوصة، مع معدل سطوع يبلغ 500 شمعة، وبجودة عرض HD+، ويتميز الهاتف بوجود نوتش في منتصف الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية لالتقاط السلفي، وإجراء مكالمات الفيديو.

الكاميرا

يحتوي هاتف Infinix Smart 6 HD على وحدة كاميرا خلفية مربعة، حيث تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 8 ميجابيكسل، مع وجود فلاش من نوع LED، كما يتميز الهاتف بكاميرا أمامية لالتقاط الصور السلفي، وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابيكسل

المعالج

يعمل هاتف إنفينيكس بمعالج قوي من إنتاج شركة ميديا تيك وهو من نوع Helio A22، ويأتي مقترناً بالذاكرة:

الرام ذاكرة وصول عشوائي بسعة 2 جيجا بايت، وهي قابلة للتوسة بسعة 2 جيجا بايت أخرى الذاكرة الداخلية ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجا قابلة للتوسعة حتى 512 جيجا بايت عن طريق بطاقة microSD نظام التشغيل Android 11 Go

البطارية

يحتوي هاتف إنفينيكس على بطارية عملاقه بسعة 5000 مللي أمبير، حيث تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات، كما يتمير الهاتف بعدد من المميزات الرائعة الأخرى.

مميزات الهاتف

وجود شريحتي اتصال.

يدعم WiFi.

4 G VoLTE.

Bluetooth.

منفذ USB صغير.

ألوان الهاتف

يتوفر هاتف إنفينيكس الرائع بعدد من الألوان المميزة هى:

الأزرق السماوي.

الأزرق الصريح.

الأسود.

سعر هاتف إنفينيكس

يتوفر سعر هاتف Infinix Smart 6 HD بحوالي 6800 روبية هندية، وهو ما يعادل نحو 1600 جنيه مصري، ويمكنك من خلال عمليه حسابية بسيطة التعرف على سعر الهاتف في السعودية والكويت والإمارات وغيرها.

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