الإعلان عن سعر ومواصفات Infinix Note 12 Pro 5G بكاميرا 108 ميجابيكسل

أعلنت شركة انفينكس عن أحدث هواتفها في الفئة المتوسطة وهو هاتف Infinix Note 12 Pro 5G الذي يأتي بالكثير من المميزات والخصائص، حيث يأتي بمعالج من شركة ميدياتك Dimensity 810 يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وبشاشة AMOLED بحجم كبير 6.7 بوصة، بالإضافة لكاميرا خلفية بدقة 108 ميجابيكسل، وبطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

مواصفات Infinix Note 12 Pro 5G

الشاشة بحجم 6.7 بوصة من نوع AMOLED بدقة FHD+.

بها طبقة حماية Corning Gorilla Glass 3. المعالج MediaTek Dimensity 810 ثماني الأنوية 6 نانومتر. معالج رسومي Mali-G57 MC2 نظام التشغيل Android 12 واجهة المستخدم XOS 10.6 المساحة التخزينية 128 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 8 جيجابايت رام. الكاميرا الخلفية 3 كاميرات بدقة:

108 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 “عدسة أساسية”

2 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4 “عدسة ماكرو”

2 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4 “عدسة للعزل”

مع دعم تصوير فيديو بدقة 2K بمعدل فريمات 30 فريم.

مع وجود فلاش LED رباعي.

دعم تقنية HDR و Panorama. الكاميرا الأمامية 16 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.0.

مع دعم تصوير فيديو بدقة 2K بمعدل فريمات 30 فريم. البطارية بسعة 5000 مللي أمبير. قوة الشحن 33 واط.

مميزات جوال Infinix Note 12 Pro 5G

دعم شبكات الجيل الخامس 5G. شاشة كبيرة بحجم 6.7 بوصة من نوع AMOLED، بها طبقة حماية Corning Gorilla Glass 3. معالج Dimensity 810 يقدم أداء جيد في الاستخدام اليومي والتصفح والألعاب، ولكنه ليس الأفضل في تلك الفئة السعرية حيث يوجد هواتف تأتي بمعالج Snapdragon 778G تقدم أداء أفضل بكثير مثل Xiaomi 11 Lite 5G NE وSamsung Galaxy A73 وMotorola Edge 30. عدسة خلفية أساسية بدقة 108 ميجابيكسل تقدم تجربة تصوير جيدة جدًا. دعم تصوير فيديو بدقة 2K بـ 30 إطار في الثانية للكاميرا الخلفية والأمامية. دعم صوت ستيريو. دعم منفذ 3.5 مللي لتشغيل سماعات الأذن. دعم مستشعر بصمة في زر التشغيل، بالإضافة لدعم كافة المستشعرات الأخرى مثل الجيروسكوب والتقارب والبوصلة والتسارع. بطارية بسعة 5000 مللي أمبير. دعم شحن سريع بقوة 33 واط.

عيوب جوال انفينكس نوت 12 برو 5G

لا يحتوي على عدسة واسعة Ultrawide. لا يدعم معدل تحديث إطارات عالي للشاشة مثل 90 أو 120 هيرتز. شكل قديم لنوتش الكاميرا الأمامية حيث كان من المستحسن أن تأتي بثقب. لا يدعم تقنية NFC. خامات الهاتف تأتي من البلاستيك.

سعر هاتف Infinix Note 12 Pro 5G

تم الإعلان رسميًا عن سعر هاتف Infinix Note 12 Pro 5G عالميًا وهو كالتالي:

نسخة 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 460 دولار أمريكي، أي ما يعادل 8,670 جنيه مصري، 1,720 ريال سعودي، 1,700 درهم إماراتي، 4,680 درهم مغربي.