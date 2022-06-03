انفينكس Infinix Hot 12 Play سعره و مواصفاته مميزاته وعيوبه
أعلنت شركة انفينكس عن هاتفها الأحدث Infinix Hot 12 Play في سلسلة بلاي مع مواصفات مقبولة بالمقارنة بسعره ليكون في الفئة الاقتصادية بشكل كبير حيث يأتي بشاشة كبيرة مخصصة للألعاب وذاكرة التخزين والرام التي تجعل الهاتف سريع وأيضاً ببطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير التي تتميز بها انفينكس دائماً مع معالج اقتصادي مقبول من شركة ميديا تيك، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنتحدث عنها كاملة لهاتف انفينكس هوت 12 بلاي، وما هي مميزاته وعيوبه.
مواصفات Infinix Hot 12 Play
الأبعاد والوزن وشبكات الإتصال :-
|الطول
|• 170 مم
|العرض
|• 77 مم
|السُمك
|• 8 مم
|الوزن
|• 195 جرام
|شبكات الإتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM، ويدعم شبكات 2G,3G,4G
الذاكرة الداخلية والرام :-
|ذاكرة التخزين الداخلية
|• 64 جيجا مع 4 جيجا رام
• 128 جيجا مع 6 جيجا رام
|الرام
|• 4، 6 جيحا رام
|امكانية إضافة كارت ميموري
|• يدعم
المعالج ونظام التشغيل :-
|نوع المعالج
|• ميديا تيك Helio G35
|عدد الأنوية
|• ثماني النواة
|معمارية التصنيع
|• 12 نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• PowerVR GE8320
|نظام التشغيل
|• نظام اندرويد 12
|واجهة التشغيل
|• XOS 10
الشاشة :-
|حجم الشاشة
|• 6.8 بوصة
|نوع الشاشة
|• IPS LCD
|دقة الوضوح
|• 720 × 1612 بيكسل FHD+
|البيكسلات
|• 259 بيكسل لكل بوصة
|نسبة الشاشة
|• 84.5 % من حجم الهاتف
|مميزات أخرى
|• 16 مليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، معدل التحديث 90 هرتز
الكاميرات :-
|الكاميرا الخلفية
|• يأتي الهاتف بكاميرات ثنائية :
• 13 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 0.3 ميجا بيكسل
(QVGA)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P FHD، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور PDAF
|الكاميرا الأمامية
|• 8 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية تدعم فلاش
• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش
البطارية ونظام الشحن :-
|سعة البطارية
|• 6000 مللي أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم Li-Po
|قوة الشحن
|• غير محدد من الشركة
|الشحن السريع
|• –
|الشحن الاسلكي
|• لا تدعم
|منفذ الشحن
|• Type C 2.0
مواصفات أخرى :-
|الحماية
|• بصمة الاصبع (في ظهر الهاتف)، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
|واي فاي
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• يدعم
|البلوتوث
|• 5.0, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• يدعم
|صوت الاستريو
|• يدعم
|المستشعرات
|• التسارع، البوصلة، التقارب
|منفذ 3.5 مم
|• يدعم
|راديو FM
|• يدعم
|خاصية NFC
|• لا يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود، الأزرق، الأخضر، الذهبي
سعر Infinix Hot 12 Play
• السعر بالخارج يبدأ من 107 دولار، أي حوالي 1990 جنيه مصري.
مميزات Infinix Hot 12 Play
• الشاشة تأتي بحجم كبير مخصصة للألعاب ، وتدعم معدل التحديث 90 HZ.
• البطارية تأتي بسعة كبيرة جداً تصمد للعمل الشاق.
عيوب Infinix Hot 12 Play
• لا يدعم شبكات 5G الأحدث حالياً.
• لا يدعم خاصية NFC.