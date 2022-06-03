تقنية

انفينكس Infinix Hot 12 Play سعره و مواصفاته مميزاته وعيوبه

أحمد شوقي إبراهيم

أعلنت شركة انفينكس عن هاتفها الأحدث Infinix Hot 12 Play في سلسلة بلاي مع مواصفات مقبولة بالمقارنة بسعره ليكون في الفئة الاقتصادية بشكل كبير حيث يأتي بشاشة كبيرة مخصصة للألعاب وذاكرة التخزين والرام التي تجعل الهاتف سريع وأيضاً ببطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير التي تتميز بها  انفينكس دائماً مع معالج اقتصادي مقبول من شركة ميديا تيك، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنتحدث عنها كاملة لهاتف انفينكس هوت 12 بلاي، وما هي مميزاته وعيوبه.

انفينكس Infinix Hot 12 Play سعره و مواصفاته مميزاته وعيوبه 1 3/6/2022 - 7:54 م

مواصفات Infinix Hot 12 Play

الأبعاد والوزن وشبكات الإتصال :-
الطول • 170 مم
العرض • 77 مم
السُمك • 8 مم
الوزن • 195 جرام
شبكات الإتصال • يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM، ويدعم شبكات 2G,3G,4G

Infinix Hot 12 Play Review 

الذاكرة الداخلية والرام :-
ذاكرة التخزين الداخلية • 64 جيجا مع 4 جيجا رام
• 128 جيجا مع 6 جيجا رام 
الرام • 4، 6 جيحا رام
امكانية إضافة كارت ميموري • يدعم 
المعالج ونظام التشغيل :-
نوع المعالج • ميديا تيك Helio G35
عدد الأنوية • ثماني النواة
معمارية التصنيع • 12 نانو ميتر
المعالج الرسومى • PowerVR GE8320
نظام التشغيل • نظام اندرويد 12
واجهة التشغيل • XOS 10 
الشاشة :-
حجم الشاشة • 6.8 بوصة
نوع الشاشة • IPS LCD
دقة الوضوح • 720 × 1612 بيكسل FHD+
البيكسلات • 259 بيكسل لكل بوصة
نسبة الشاشة • 84.5 % من حجم الهاتف
مميزات أخرى • 16 مليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، معدل التحديث 90 هرتز

Infinix Hot 12 Play Screen 

الكاميرات :-
الكاميرا الخلفية • يأتي الهاتف بكاميرات ثنائية :

• 13 ميجا بيكسل

(الرئيسية)

• 0.3 ميجا بيكسل

(QVGA)
مميزات الكاميرات الخلفية • تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P FHD، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور PDAF
الكاميرا الأمامية • 8 ميجا بيكسل
مميزات الكاميرا الأمامية • تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
 دعم الكاميرات للفلاش • الكاميرا الخلفية تدعم فلاش

• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش

Infinix Hot 12 Play Camera 

البطارية ونظام الشحن :-
سعة البطارية • 6000 مللي أمبير
نوع البطارية • ليثيوم Li-Po
قوة الشحن • غير محدد من الشركة
الشحن السريع •          –
الشحن الاسلكي • لا تدعم
منفذ الشحن • Type C 2.0 
مواصفات أخرى :-
الحماية • بصمة الاصبع (في ظهر الهاتف)، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
واي فاي • 802.11 a/b/g/n/ac
GPS • يدعم
البلوتوث • 5.0, A2DP, LE
عزل الضوضاء • يدعم
صوت الاستريو • يدعم
المستشعرات • التسارع، البوصلة، التقارب
منفذ 3.5 مم • يدعم
راديو FM • يدعم
 خاصية NFC • لا يدعم
ألوان الهاتف • الأسود، الأزرق، الأخضر، الذهبي

Infinix Hot 12 Play Colors

سعر Infinix Hot 12 Play

• السعر بالخارج يبدأ من 107 دولار، أي حوالي 1990 جنيه مصري.

Infinix Hot 12 Play Show

مميزات Infinix Hot 12 Play

• الشاشة تأتي بحجم كبير مخصصة للألعاب ، وتدعم معدل التحديث 90 HZ.

• البطارية تأتي بسعة كبيرة جداً تصمد للعمل الشاق.

عيوب Infinix Hot 12 Play

• لا يدعم شبكات 5G الأحدث حالياً.

• لا يدعم خاصية NFC.

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أحمد شوقي إبراهيم

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية، حاصل على معهد كمبيوتر ولغات، من أفضل هواياتي متابعة اخبار الموبايلات الحديثة ونشر ومواصفاتها واسعارها ليتمكن القارئ من الاختيار الصحيح والمناسب قبل الشراء.


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