انفينكس Infinix Hot 12 Play سعره و مواصفاته مميزاته وعيوبه

أعلنت شركة انفينكس عن هاتفها الأحدث Infinix Hot 12 Play في سلسلة بلاي مع مواصفات مقبولة بالمقارنة بسعره ليكون في الفئة الاقتصادية بشكل كبير حيث يأتي بشاشة كبيرة مخصصة للألعاب وذاكرة التخزين والرام التي تجعل الهاتف سريع وأيضاً ببطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير التي تتميز بها انفينكس دائماً مع معالج اقتصادي مقبول من شركة ميديا تيك، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنتحدث عنها كاملة لهاتف انفينكس هوت 12 بلاي، وما هي مميزاته وعيوبه.