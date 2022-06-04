مواصفات و سعر Infinix Hot 11s NFC مميزاته وعيوبه
أعلنت شركة انفينكس عن هاتفها الجديد Infinix Hot 11s NFC الذي يأتي بمواصفات مميزة أبرزها الشاشة الكبيرة مع دعمها معدل 90 هرتز مع الأداء الجيد حيث تم إستخدام معالج قوي من نوع ميديا تيك Helio G88 وكاميرات خلفية تعطي تجربة تصوير ممتازة، وأيضاً البطارية بالسعة الكبيرة مع سرعة شحن 18 واط فقط، والآن سنتحدث عن الكثير من المواصفات الأخرى لهاتف انفينكس Hot 11s NFC، وما هي مميزاته وعيوبه.
مواصفات Infinix Hot 11s NFC
الأبعاد والوزن وشبكات الإتصال :-
|الطول
|• 168 مم
|العرض
|• 77 مم
|السُمك
|• 8.8 مم
|الوزن
|• 197 جرام
|شبكات الإتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM، ويدعم شبكات 2G,3G,4G
الذاكرة الداخلية والرام :-
|ذاكرة التخزين الداخلية
|• 64 جيجا مع 4 جيجا رام
• 128 جيجا مع 4 جيجا رام• 128 جيجا مع 6 جيجا رام
|الرام
|• 4، 6 جيحا رام
|امكانية إضافة كارت ميموري
|• يدعم
المعالج ونظام التشغيل :-
|نوع المعالج
|• ميديا تيك Helio G88
|عدد الأنوية
|• ثماني النواة
|معمارية التصنيع
|• 12 نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• Mali-G52 MC2
|نظام التشغيل
|• نظام اندرويد 11
|واجهة التشغيل
|• XOS 7.6
الشاشة :-
|حجم الشاشة
|• 6.7 بوصة
|نوع الشاشة
|• IPS LCD
|دقة الوضوح
|• 1080 × 2460 بيكسل FHD+
|البيكسلات
|• 396 بيكسل لكل بوصة
|نسبة الشاشة
|• 83.9 % من حجم الهاتف
|مميزات أخرى
|• 16 مليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، معدل التحديث 90 هرتز
الكاميرات :-
|الكاميرا الخلفية
|• الهاتف يأتي بكاميرات ثلاثية :
• 50 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 2 ميجا بيكسل
(كاميرا العمق)
• QVGA
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة [email protected]، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)
|الكاميرا الأمامية
|• 8 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة [email protected]، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية تدعم فلاش
• الكاميرا الأمامية تدعم فلاش
البطارية ونظام الشحن :-
|سعة البطارية
|• 5000 مللي أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم Li-Po
|قوة الشحن
|• 18 واط
|الشحن السريع
|• تدعم
|الشحن الاسلكي
|• لا تدعم
|منفذ الشحن
|• Type C 2.0
مواصفات أخرى :-
|الحماية
|• بصمة الاصبع (في ظهر الهاتف)، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
|واي فاي
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• يدعم
|البلوتوث
|• 5.0, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• يدعم
|صوت الاستريو
|• يدعم
|المستشعرات
|• التسارع، البوصلة، التقارب، الجيروسكوب
|منفذ 3.5 مم
|• يدعم
|راديو FM
|• يدعم
|خاصية NFC
|• يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود، الأخضر، البنفسجي
سعر Infinix Hot 11s NFC
• السعر بالخارج يبدأ من 245 دولار، أي حوالي 4590 جنيه مصري.
مميزات Infinix Hot 11s NFC
• يأتي الهاتف بتصميم متميز وأنيق.
• الشاشة تأتي بحجم كبير بدقة وضوح عالية، وتدعم معدل التحديث 90 HZ.
• الكاميرات الخلفية تقدم أداء جيد جداً سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات.
• البطارية تأتي بسعة كبيرة وتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.
عيوب Infinix Hot 11s NFC
• دقة الكاميرا الأمامية تعتبر ضعيفة مقارنة بهواتف أخرى في نفس الفئة السعرية.
• قوة شحن البطارية ضعيفة 18 واط فقط.