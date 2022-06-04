مواصفات و سعر Infinix Hot 11s NFC مميزاته وعيوبه

أعلنت شركة انفينكس عن هاتفها الجديد Infinix Hot 11s NFC الذي يأتي بمواصفات مميزة أبرزها الشاشة الكبيرة مع دعمها معدل 90 هرتز مع الأداء الجيد حيث تم إستخدام معالج قوي من نوع ميديا تيك Helio G88 وكاميرات خلفية تعطي تجربة تصوير ممتازة، وأيضاً البطارية بالسعة الكبيرة مع سرعة شحن 18 واط فقط، والآن سنتحدث عن الكثير من المواصفات الأخرى لهاتف انفينكس Hot 11s NFC، وما هي مميزاته وعيوبه.