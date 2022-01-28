iMovie.. تطبيق مذهل لعمل مونتاج للفيديو على آيفون وتحقيق أرباح مالية

يبحث الكثير من المبدعين عن تطبيق عمل مونتاج للفيديو على هواتف آيفون، حيث يلجأ العديد من مستخدمي تلك الهواتف الذكية خلال هذه الفترة إلى إنشاء محتوى رقمي على العديد من منصات التواصل الاجتماعي، وذلك من أجل تحقيق مكاسب مادية كبيرة في ظل منافسة كبيرة بين العديد من منصات مواقع التوصل الاجتماعي التي أتاحت التميز والنشر مقابل ربح مالي، حيث انتشرت فكرة منشئ المحتوى بشكل كبير بين العديد من النشطاء والمبدعين خلال الفترة الأخيرة.

تطبيق iMovie لعمل مونتاج للفيديو

بدأ الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية يبحث عن تطبيقات رائعة من أجل عمل مونتاج للفيديو الخاص بهم، حيث أنها أصبحت من الوسائل السهلة للغاية من أجل كسب المال وإبراز العديد من الإبداعات التي يتفوق بها النشطاء والمستخدمين، حيث يوجد العديد من التطبيقات التي تتيح عمل مونتاج للفيديو خلال هذه الفترة على هواتف آيفون.

يُعد تطبيق iMovie من التطبيقات الرائعة التي تتيح للمستخدم بعمل العديد من التعديلات على الفيديوهات على الهواتف الخاصة بهم بكل سهولة ويسر، حيث يجمع التطبيق بين الواجهة السهلة في الاستخدام والأداء العالي، مما يتيح جودة عالية للفيديو من خلال استخدام محرر فيديو مجاني دون أي مقابل مادي يدفعه المستخدم.

كما يدعم تطبيق iMovie التعديل 4k مع تعدد المسارات، وأهم ما يميز هذا التطبيق الرائع وجود مجموعة من الفلاتر الرائعة، ويتيح للمستخدم إدراج موسيقى مجانية، حيث أنها تتكيف بشكل تلقائي مع طول الفيديو المستخدم.

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