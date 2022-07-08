شرح بالتفصيل.. أهم مميزات لانشر POCO التابع لشركة شاومي ورابط تحميله للاندرويد

شهدت الفترة الأخيرة إطلاق الكثير من التطبيقات والبرامج والألعاب المطورة وأصبح تواجدها ضروري في هواتف المستخدمين، حيث يتنافس الآلاف من المطورين لإطلاق الكثير من التطبيقات والبرامج الذكية التي تستهدف خدمة معينة يطلبها مجموعة كبيرة من المستخدمين من جميع أنحاء العالم، حيث أن هناك تطبيق يذكرنا بشرب الماء عندما نكون مشغولين وهناك تطبيق يساعدنا في إيجاد الهاتف عند فقدانه والكثير من التطبيقات والبرامج الأخرى، وخلال الآونة الأخيرة أصبح هناك اهتمام كبير بتطبيقات وبرامج اللانشر وأصبح البحث عليها بكثرة، ومن لا يعرف برامج اللانشر فهي تعتبر من أهم البرامج التي يجب تواجدها في هواتف المستخدمين الذين يستخدمون نظام الأندرويد، فهي تساعد في تغيير شكل وتصميم الهاتف المحمول من الداخل، حيث تحتوي تلك التطبيقات على الكثير من الثيمات والخلفيات الرائعة التي يقوم المستخدم بإضافتها على هاتفه، حتى يتمكن من الاستمتاع بتجربة أفضل على هاتفه، ولكن كما ذكرنا أن تلك التطبيقات تعمل فقط على هواتف الأندرويد ولا تعمل على هواتف الآيفون، فهي مصممة لكي تغير شكل هاتف الأندرويد إلى الأفضل.

خلال الوقت الراهن أصبح هناك الكثير من برامج اللانشر على متجر جوجل بلاي بحيث أصبح الكثير من المستخدمين في حيرة من أمرهم ودائماً ما يبحثون على الإنترنت عن تطبيق واحد يكون الأفضل من بين كل تلك التطبيقات، وبالفعل دائماً ما يكون هناك التطبيق الأفضل وسط الكثير من التطبيقات على متجر جوجل بلاي، ومن أهم وأفضل تطبيقات اللانشر المتخصصة في تغيير ثيمات وخلفيات الهاتف المحمول هو تطبيق POCO.

تطبيق POCO يعتبر من أفضل وأشهر التطبيقات التي قد تساعدك في تغيير شكل الهاتف الخاص بك سواء أردت تغيير الثيمات أو خلفية الهاتف المحمول، فهو مطور لفعل هذا الأمر بطريقة رائعة وأفضل مقارنة بالتطبيقات الأخرى، وتطبيق POCO مطور من قبل شركة شاومي الصينية الشهيرة التي حققت وما زالت تحقق نجاحاً كبيراً، حيث استطاعت هذه الشركة العملاقة أن تفرض سيطرتها على منطقة الشرق الأوسط والهند، ولا تقتصر عملها في صناعة الهواتف المحمولة فقط بل أصبحت الشركة متخصصة في تصميم وتطوير التطبيقات الذكية أيضا، وفيما يخص أعمال الشركة فآخر إنجازاتها الآن هو إطلاق أسرع لانشر على الإطلاق وهو POCO، وتم إطلاق هذا اللانشر تزامناً مع إطلاق هاتفها الجديد بوكو فون F1.

يعتبر لانشر بوكو واحداً من أفضل تطبيقات الثيمات والخلفيات المتواجدة على متجر جوجل بلاي خلال الوقت الراهن، حيث قامت الشركة الصينية بالعمل بكل جهد لتصميم هذا اللانشر بحيث يساعد المستخدمين في تغيير شكل الهواتف المحمولة الخاصة بهم، فهو يحتوي على الكثير من الثيمات والكثير من الخلفيات الجذابة والرائعة، ويتمتع لانشر بوكو بالكثير من المميزات التي نالت بالفعل إعجاب المستخدمين.

مميزات لانشر بوكو