تحميل تطبيق Advanced Download Manager لتسريع عمليات التحميل

يعاني البعض من مشاكل أثناء قيامهم بتحميل بعض الملفات والبرامج من الانترنت حيث أن بعض البرامج تأخذ وقتاً طويلاً قبل أن يتم تحميلها، إذا كنت تعاني من ضيق الوقت أو إذا سئمت الانتظار أثناء التحميل فلا تقلق سيحل لك هذا التطبيق “Advanced Download Manager” المشكلة وسيختصر لك الوقت.

يعتبر تطبيق Advanced Download Manager أفضل تطبيق في تحميل الملفات بسرعة على الجهاز ويمكن الاعتماد عليه في تحميل أي شيء تريده على الهاتف، على سبيل المثال يمكنك تحميل ثيمات لعبة بيس 22 للأندرويد بشكل سريع وستلاحظ الفرق في السرعة إذا قمت بالتحميل من خلال الطرق الاعتيادية، يتوفر تطبيق Advanced Download Manager للأندرويد فقط للأسف ولكن توجد تطبيقات مماثلة له على الآيفون.

يمكنك تطبيق Advanced Download Manager من تحميل ما تريده من الملفات من الانترنت بسرعة عالية سواءً أردت تحميل الملفات على هيئة مقطع فيديو أو أردت تحميل الملفات بصيغ أخرى وسيساعدك التطبيق في تحميل ما تريده بشكل سهل عن طريق إضافة اختصارات في الشاشة الرئيسية ويمكنك التطبيق من استكمال عملية التحميل في وقتٍ لاحق إذا بدأتها مسبقاً وهذا ما لا يتوفر في العديد من البرامج الأخرى المخصصة للتحميل، يتيح لك التطبيق تحميل 3 ملفات معاً بحد أقصى ويوفر لك التطبيق أيضاً ميزة المعرف الشخصي الخاص بك والتي تسهل لك عملية التحميل، إليك في هذا الفيديو المزيد من التفاصيل حول التطبيق ويمكنك تحميل التطبيق من هنا.

تم تحميل هذا التطبيق أكثر من 50 مليون مرة على أجهزة أندرويد وحاز على اعجاب عدد كبير من المستخدمين الذين جربوه حيث حصل على تقييم بلغ 4.5 من أصل 5 بناءاً على 940 ألف عملية مراجعة، إليك مميزات وعيوب التطبيق.

مميزات التطبيق:

مجاني.

سهل الاستخدام.

يتوافق مع معظم أنواع الأجهزة.

عيوب التطبيق: