مراجعة تطبيق لعبة الألغاز المضحكة Words Story وطريق استخدامه

إذا كنت من محبي ألعاب الإثارة والتشويق، والتركيز والمرح، هذه لعبة من أجمل ألعاب الألغاز المضحكة، عبارة عن كلمات عن رجل يهرب من السجن، تستعد تلك الكلمات في تحريره، تتميز اللعبة بمجموعة من المميزات الرائعة، يتم القبض على الرجل ووضعه بالسجن، لكنه لا يستسلم أبدًا ويخطط للهروب تعرض أحداث اللعبة المثابرة، والمحاولات المتعددة يوما بعد يوم ، وسنة بعد سنة، وهو لا يفقد الأمل في إمكانية إطلاق سراحه، ومع اللعب الجيد أخيرًا يمكنه أن يحصل على الحرية، ومن خلال هذا المقال، نقدم لكم أهم التفاصيل الخاصة باللعبة، من حيث السمات والعيوب والمميزات وطريقة اللعب.

سمات لعبة الغاز مضحكة

من أهم السمات التي تتميز بها لعبة ألغاز مضحكة، أنها تساعد على التركيز وتنمية مهارات الذكاء للكبار والصغار، ومن أهم المميزات:

قواعد اللعبة بسيطة وسهلة، فقط كتابة الكلمة الصحيحة للفوز باللعبة

جميع المستويات مجانية لجميع المستخدمين.

اللعبة تحتوي على كلمات جديدة ، وأخبار جيدة لكل مرحلة.

لا يوجد حد زمني، اضبط نفسك على أي مستوى

يمكنك اللعب بكل راحة ، تلعب من دون اتصال! لا يتطلب اللعب الاتصال بشبكة واي فاي

تحتوي اللعبة على مجموعة من التلميحات المجانية ، احصل على نصائح بدون رسوم

1000 مستوى دون تكرار ، كن سيد الكلمات في تدريبنا!

يمكنك تحدي الوقت، بدون أي ضغط أو دفع

اللعبة مناسبة للأطفال والكبار على حد سواء لتدريب المهارات المنطقية.

طريقة اللعب

Words Story هي لعبة لغز لا بد فيها من إتمام الكلمات لمساعدة الشخصية الرئيسية للهروب من السجن، عند البدء في لعبة Words Story يمكنك مقابلة شخصيتك، وهو رجل تم سجنه بشكل غير لائق، دورك هو مساعدته على الهروب من السجن، وللقيام بذلك سيتوجب عليك إعطائه مجموعة من العناصر التي يحتاج إليها حتى يتمكن من الهروب.

حيث يتم الحصول عليها عن طريق تخمين الكلمات التي تجعلهم ملموسين على الشاشة، بالإضافة إلى أنه لو قمت بتخمين الكلمات مع حروف إضافية التي تعطى لك في كل مرحلة، ستحصل على مال إضافي من خلاله يمكنك استكمال الكنز.

عند اللعب بالهاتف المحمول، يمكنك نقل العناصر بأصابعك أثناء الضغط على الشاشة للقفز لأعلى أو أسفل، ولكن إذا كنت تلعب على جهاز الكمبيوتر، باستخدام لوحة المفاتيح بالماوس تحريك العناصر باستخدام مفاتيح WASD أو أسهم الاتجاه الجري والقفز.

إذا كنت تستخدم أجهزة PlayStation، فاستخدم لوحة الألعاب تحريك العناصر باستخدام مفتاحي الخلف والأمام أو الأسهم لتغيير الاتجاه.

معلومات التطبيق Words Story

التطبيق حاصل على تقييم 3.9 على جوجل بالي من أكثر من 446 ألف مراجعة، وتم تحميله أكثر من 50 مليون مرة، وحاصل أيضا

حاصل على تقييم 4.8 من خلال 198 ألف مراجعة على أبل ستور.

التطبيق مناسب للأطفال والكبار على جوجل بلاي ولمن هم فوق 7 أعوام ، ولمن هم فوق 12 عاما على أبل ستور.

التطبيق يأتي بحجم 55 ميجا بايت على جوجل بلاي و 175 ميجا بايت على أبل ستور.

كما يمكنك تحميل اللعبة مباشرة من متجر جوجل بلاي وأبل ستور.

شرح لعبة Words Story

أحد الألعاب المقربة من الأطفال والكبار، حيث تلعب دور كبير في تنمية المهارات والتركيز، قم بمساعدة السجين المظلوم في الهروب من سجنه، بدأ الكلمات التي يجب عليك بنائها بسيط جدا، عبارة عن خريطة يتم تكوين بها كلمات مع كل يوم يمر تصبح فكرة الهروب أصعب، والكلمات تصبح معقدة أكثر، Words Story هي لعبة مميزة فيها المغامرة وألعاب لغز الكلمة في لعبة واحدة، كطريقة جديدة للعب، قم بضم الحرف الذي يؤثر مباشرة على الشخصية الرئيسية للعبة، وقم بتجميع الكلمات من الصورة التي أمامك.