تقنية

سعر ومواصفات الساعة الذكية Huawei Watch Fit 2.. شاشة AMOLED وعمر بطارية 10 أيام والمزيد

سمير زيادة

أطلقت شركة هواوي الصينية الرائدة في قطاع صناعة الأجهزة الذكية رسميًا، الساعة الذكية تحت اسم Huawei Watch Fit 2  في الصين، وهي تأتي خليفة لساعة  Watch Fit التي أطلقت العام الماضي، ويحتوي جهاز هواوي القابل للارتداء على مجموعة من المواصفات  والميزات المتعلقة بالصحة والرياضة، وبتصميم جذاب، فلنلق نظرة على أبرز الميزات والمواصفات والسعر.

سعر ومواصفات الساعة الذكية Huawei Watch Fit 2.. شاشة AMOLED وعمر بطارية 10 أيام والمزيد

Huawei Watch Fit 2

سعر ومواصفات الساعة الذكية Huawei Watch Fit 2.. شاشة AMOLED وعمر بطارية 10 أيام والمزيد
سعر ومواصفات الساعة الذكية Huawei Watch Fit 2.. شاشة AMOLED وعمر بطارية 10 أيام والمزيد

بمواصفات “جوهرية” إمكانيات “جبارة” هواوي تكشف عن ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 والسعر…

الأفخم من هواوي HUAWEI WATCH FIT 2 ساعة فخمة بسعر مثالي

المواصفات والميزات الرئيسية

  • تأتي ساعة Huawei Watch Fit 2 بشاشة من نوع AMOLED مستطيلة الشكل، بقياس 1.74 بوصة، وتوفر دقة HD، ويتميز الجهاز بأن شاشته تعمل بشكل دائم، ويوفر العديد من وجوه الساعة القابلة للتخصيص، كما أن السوار الذكي مقاوم للماء حتى عمق 50 متر.سعر ومواصفات الساعة الذكية Huawei Watch Fit 2.. شاشة AMOLED وعمر بطارية 10 أيام والمزيد
  • من حيث المزايا المتعلقة باللياقة البدنية، تم تجهيز الساعة الذكية Huawei Watch Fit 2  بجهاز مراقبة معدل ضربات القلب، وجهاز استشعار لقياس مستوى الأكسجين في الدم، كما إنها قادرة على تتبع أنماط النوم، ومستويات التوتر، ودورة الطمث لدى النساء، فضلًا عن توفير الجهاز القابل للارتداء دعمًا لـ 97 وضعًا للتمارين الرياضية، كما أنه يتميز بسبعة أوضاع تجريب متحركة.سعر ومواصفات الساعة الذكية Huawei Watch Fit 2.. شاشة AMOLED وعمر بطارية 10 أيام والمزيد
  • تم تجهيز Huawei Watch Fit 2 بميكروفون لإجراء مكالمات صوتية بدون استخدام اليدين عبر الاتصال بواسطة تقنية Bluetooth بهاتف ذكي، كما أنه يدعم GPS و Beidou و GLONASS و Galileo.
  • يوفر الجهاز ميزات أخرى مثل التحكم في تشغيل الموسيقى وإشعارات الوسائط الاجتماعية وغيرها.سعر ومواصفات الساعة الذكية Huawei Watch Fit 2.. شاشة AMOLED وعمر بطارية 10 أيام والمزيد
  • يتم تشغيل الساعة الذكية Watch Fit 2 بواسطة بطارية تبلغ سعتها 292 مللي أمبير في الساعة، ويمكنها العمل لمدة تصل إلى 10 أيام بالشحنة الواحدة.
  • خيارت الألوان التي يتم توفيرها للجهاز متعددة وتشمل الأزرق والوردي، والأسود، والفضي، و الرمادي، والأبيض، والفضي، والذهبي.
  • يبلغ سعر الجهاز القابل للارتداء (119 دولارًا).
سمير زيادة

سمير زيادة مواليد سوريا، حائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، زاولت مهنة المحاماة في سوريا نحو 22 عامًا، أهوى العمل في مجال الصحافة الإلكترونية، ومتابعة وتغطية الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومواضيع أخرى ، والكتابة في هذا الشأن.


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