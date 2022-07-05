سعر ومواصفات الساعة الذكية Huawei Watch Fit 2.. شاشة AMOLED وعمر بطارية 10 أيام والمزيد
أطلقت شركة هواوي الصينية الرائدة في قطاع صناعة الأجهزة الذكية رسميًا، الساعة الذكية تحت اسم Huawei Watch Fit 2 في الصين، وهي تأتي خليفة لساعة Watch Fit التي أطلقت العام الماضي، ويحتوي جهاز هواوي القابل للارتداء على مجموعة من المواصفات والميزات المتعلقة بالصحة والرياضة، وبتصميم جذاب، فلنلق نظرة على أبرز الميزات والمواصفات والسعر.
Huawei Watch Fit 2
المواصفات والميزات الرئيسية
- تأتي ساعة Huawei Watch Fit 2 بشاشة من نوع AMOLED مستطيلة الشكل، بقياس 1.74 بوصة، وتوفر دقة HD، ويتميز الجهاز بأن شاشته تعمل بشكل دائم، ويوفر العديد من وجوه الساعة القابلة للتخصيص، كما أن السوار الذكي مقاوم للماء حتى عمق 50 متر.
- من حيث المزايا المتعلقة باللياقة البدنية، تم تجهيز الساعة الذكية Huawei Watch Fit 2 بجهاز مراقبة معدل ضربات القلب، وجهاز استشعار لقياس مستوى الأكسجين في الدم، كما إنها قادرة على تتبع أنماط النوم، ومستويات التوتر، ودورة الطمث لدى النساء، فضلًا عن توفير الجهاز القابل للارتداء دعمًا لـ 97 وضعًا للتمارين الرياضية، كما أنه يتميز بسبعة أوضاع تجريب متحركة.
- تم تجهيز Huawei Watch Fit 2 بميكروفون لإجراء مكالمات صوتية بدون استخدام اليدين عبر الاتصال بواسطة تقنية Bluetooth بهاتف ذكي، كما أنه يدعم GPS و Beidou و GLONASS و Galileo.
- يوفر الجهاز ميزات أخرى مثل التحكم في تشغيل الموسيقى وإشعارات الوسائط الاجتماعية وغيرها.
- يتم تشغيل الساعة الذكية Watch Fit 2 بواسطة بطارية تبلغ سعتها 292 مللي أمبير في الساعة، ويمكنها العمل لمدة تصل إلى 10 أيام بالشحنة الواحدة.
- خيارت الألوان التي يتم توفيرها للجهاز متعددة وتشمل الأزرق والوردي، والأسود، والفضي، و الرمادي، والأبيض، والفضي، والذهبي.
- يبلغ سعر الجهاز القابل للارتداء (119 دولارًا).