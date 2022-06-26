بمواصفات “جوهرية” إمكانيات “جبارة” هواوي تكشف عن ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 والسعر “مفاجأة”

تم إصدار ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 من أجل تسهيل الحياة اليومية وتلبية جميع احتياجات المستخدمين أثناء الدراسة أو العمل والاهتمام بالصحة العامة للجسم من حيث مراقبة معدل ضربات القلب وغيرها من الأمور، وهى عملية جدا أكثر من جهاز المحمول لأنها صغيرة الحجم، حيث تتمتع ساعات Huawei دائما بتصميم فريد وأنيق وعصري، ولكن ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 الجديدة حققت تصميمًا فخمًا للغاية، من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والجمال لعصري الحديث، فإنها تحتوي على تفاصيل لا تمتلكها أي ساعات أخرى، دعنا نوضح لكم أهم مواصفات ومزايا الساعة من خلال هذه المقالة.

مواصفات ساعة HUAWEI WATCH FIT 2

تتصف الساعة بأنها خفيفة وأنيقة للغاية، وتتمتع ببطارية قوية جدًا، وبشاشة ممتازة، وتوفر لك الميزات الأساسية دعنا نوضح لكم أهم مواصفات الساعة:

الشاشة:

تأتي الساعة بشاشة صغيرة ولكنها كبيرة بالنسبة لحجم شاشات الساعات الآخري، حيث يبلغ حجمها 1.64 بوصة من نوع AMOLED، وتعمل بكثافة 326 بكسل لكل بوصة.

نظام التشغيل:

بالنسبة للـSoftware عند السحب من فوق سوف يظهر لك الـMenu السريع، وعند السحب من تحت سوف تظهر لك الإشعارات.

توجد بالساعة زرار واحد من على اليمين مخصص لفتح القائمة.

إمكانية ربط الساعة بالهاتف بمنتهي السهولة من خلال تطبيق Huawei Health.

قدرة الساعة على تغيير الألوان بصورة مستمرة من خلال Default المخصص بالساعة.

Connection الساعة بسيط جدا، يمكنك من خلاله توصيله بهاتف محمول بخلاف هاتفك المحمول الرئيسي، دون إجراء إعادة تعيين مثل الساعات الذكية الآخري المعقدة.

النظام الرياضي:

يتوفر بالساعة مقياس لنبضات القلب وبيفضل مستمر طول فترة إرتداء الساعة من أجل الاطمئنان على نفسك، ويتوفر بها رسم بياني لليوم كله مرسوم فيه النبض الخاص بك طول اليوم، من خلاله نقدر نقيس نسبة الأكسجين في الدم في ثواني، وبها GPS، ومستشعر تسارع وجيروسكوب.

أهم مميزات ساعة HUAWEI WATCH FIT 2

تتميز ساعة هواوي بعدة مميزات تجعلها فريدة من نوعها في عالم التكنولوجيا العصرية، لمحبي سلسلة هواتف شركة هواوي الذكية أو الساعات الأنيقة ومن أبرز هذه المميزات ما يلي:

تحتوي على شاشة عرض كاملة بحجم 1.74 بوصة.

مزودة بتقنية اتصال عبر البلوتوث للاتصال السريع.

عمر البطارية يصل إلى 10 أيام بالتشغيل المستمر.

تدعم الطرق الأساسية التي يحتاج إليها الرياضيون لاستكشاف الصحة واللياقة البدنية.

تتوافق مع Android و iOS والأجهزة الأخري.

لديها مجموعة من الألوان الجذابة والأشكال الرائعة.

تتميز بصورة التكبير والتصغير البديهي.

البطارية والسعر:

عمر البطارية يصل إلى 10 أيام بالتشغيل المستمر، مع إمكانية شحن الساعة بالشاحن السريع في نص ساعة فقط.

السعر الرسمي للساعة 2000جنيها.

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