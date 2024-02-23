Huawei Pocket 2: هاتف قابل للطي بمواصفات رائدة وتصميم أنيق

أعلنت هواوي مؤخرًا عن هاتفها الجديد القابل للطي، Huawei Pocket 2، والذي يأتي مع مواصفات رائدة وتصميم أنيق وجذاب. دعونا نستكشف معًا ما يقدمه هذا الهاتف المميز:

مواصفات Huawei Pocket 2

شاشة عرض رئيسية: LTPO OLED بقياس 6.94 بوصة وبدقة 1136 × 2690 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، مما يضمن تجربة سلسة وسينمائية عند مشاهدة المحتوى أو ممارسة الألعاب.

LTPO OLED بقياس 6.94 بوصة وبدقة 1136 × 2690 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، مما يضمن تجربة سلسة وسينمائية عند مشاهدة المحتوى أو ممارسة الألعاب. شاشة غلاف: LTPO OLED بقياس 1.15 بوصة وبدقة 340 × 340 بكسل، تتيح لك معاينة الإشعارات والرد على الرسائل دون الحاجة إلى فتح الهاتف بالكامل.

LTPO OLED بقياس 1.15 بوصة وبدقة 340 × 340 بكسل، تتيح لك معاينة الإشعارات والرد على الرسائل دون الحاجة إلى فتح الهاتف بالكامل. المعالج: معالج ثماني النواة قوي يضمن أداءً سلسًا لأي مهمة، سواء كنت تتصفح الإنترنت أو تلتقط الصور أو تلعب الألعاب.

معالج ثماني النواة قوي يضمن أداءً سلسًا لأي مهمة، سواء كنت تتصفح الإنترنت أو تلتقط الصور أو تلعب الألعاب. الكاميرا الخلفية: رباعية العدسات بدقة 50 ميجابكسل (f/1.6) الأساسية + 8 ميجابكسل (f/2.4) + 12 ميجابكسل (f/2.2) + 2 ميجابكسل، لتلتقط صورًا وفيديوهات مذهلة حتى في الإضاءة المنخفضة.

رباعية العدسات بدقة 50 ميجابكسل (f/1.6) الأساسية + 8 ميجابكسل (f/2.4) + 12 ميجابكسل (f/2.2) + 2 ميجابكسل، لتلتقط صورًا وفيديوهات مذهلة حتى في الإضاءة المنخفضة. الكاميرا الأمامية: بدقة 10.7 ميجابكسل (f/2.2) لصور سيلفي واضحة ومميزة.

بدقة 10.7 ميجابكسل (f/2.2) لصور سيلفي واضحة ومميزة. الذاكرة والتخزين: يتوفر الهاتف بنسخ تصل إلى 1 تيرابايت من التخزين و16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مما يمنحك مساحة كافية لتخزين جميع ملفاتك وتطبيقاتك المفضلة.

يتوفر الهاتف بنسخ تصل إلى 1 تيرابايت من التخزين و16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مما يمنحك مساحة كافية لتخزين جميع ملفاتك وتطبيقاتك المفضلة. البطارية: بطارية كبيرة بسعة 4520 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات والشحن اللاسلكي بقوة 40 وات، مما يضمن لك استخدامًا طويلاً دون الحاجة إلى القلق بشأن نفاد البطارية بسرعة.

بطارية كبيرة بسعة 4520 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات والشحن اللاسلكي بقوة 40 وات، مما يضمن لك استخدامًا طويلاً دون الحاجة إلى القلق بشأن نفاد البطارية بسرعة. مقاومة للماء والغبار: يتمتع الهاتف بتصنيف IPX8 لمقاومة الماء والغبار، مما يجعله خيارًا مثاليًا للاستخدام في أي ظرف.

تصميم أنيق وجذاب

يتميز Huawei Pocket 2 بتصميمه الأنيق والرفيع، مع هيكل نحيف وخفيف الوزن ومفصلة قوية ودائمة. يتوفر الهاتف بعدة ألوان جذابة تناسب جميع الأذواق، كما أنه يتميز بشاشة الغلاف التي تتيح لك معاينة الإشعارات والرد على الرسائل دون الحاجة إلى فتح الهاتف بالكامل.

نظام تشغيل HarmonyOS 4.0

يعمل هاتف Huawei Pocket 2 على نظام التشغيل HarmonyOS 4.0 الجديد من هواوي، والذي يوفر تجربة سلسة وآمنة ومخصصة للمستخدمين. يتميز نظام التشغيل هذا بالعديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك تحسينات في الأداء والخصوصية والتكامل مع الأجهزة الأخرى من هواوي.

استنتاج

يعد Huawei Pocket 2 هاتفًا قابلًا للطي مميزًا يقدم مواصفات رائدة وتصميمًا أنيقًا وجذابًا. إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي فريد ومميز، فإن Huawei Pocket 2 يعد خيارًا رائعًا لك.