سعر ومواصفات هاتف هواوي Huawei P50 Pro

أعلنت شركة هواوي الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، عن إطلاق هاتفها الجديد، هاتف هواوي بي 50 برو، ويأتي الهاتف بسعر اقتصادي، وبمعالج قوي من نوع Snapdragon 888، وبنظام تشغيل HarmonyOS 2.0، وفي السطور التالية سنتعرف على أهم مواصفات وسعر الهاتف في الأسواق العالمية.

مواصفات هاتف Huawei P50 Pro

أعلنت شركة هواوي عن مواصفات الهاتف الجديد، والتي جاءت على النحو التالي:

أبعاد الهاتف يأتي الهاتف بإبعاد 158.8×72.8×8.5 مم ، ووزن 195 جرام. خامات الهاتف يأتي الهاتف بخامات خارجية من الزجاج مع إطار من معدن الالمونيوم. البطارية تأتي بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بسعة 4360 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات. الواجهة ونظام التشغيل يأتي الهاتف بنظام تشغيل HarmonyOS 2.0 مع واجهة هواوي الـ EMUI 12، مع خدمات هواوي و بدون خدمات جوجل . مساحة التخزين • يأتي الإصدار الأول للهاتف بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت. • يأتي الإصدار الثاني للهاتف بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت. • يأتي الإصدار الثالث للهاتف بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت. • يأتي الإصدار الرابع للهاتف بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت. المعالج يأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع Snapdragon 888 بتكنولوجيا الـ 5 نانو، مع معالج رسومي من نوع Adreno 660. الشاشة تأتي شاشة الهاتف بشكل الثقب في منتصف الشاشة وتأتي من نوع OLED وتأتي بمساحة 6.6 إنش بجودة الـ 1228×2700 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 450 بكسل لكل بوصة. يدعم الهاتف • يدعم شريحتي اتصال من نوع Nano Sim.

• يدعم الهاتف شبكات الاتصال من الجيل 2G-3G-4G.

• يدعم الهاتف خاصية الـ NFC.

• يدعم الهاتف تقنية الـ IR Blaster للتحكم في الأجهزة الكهربائية عن طريق هاتفك.

• يدعم الهاتف منفذ السماعات الـ3.5 مللي.

• يدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار بشهادة IP68.

• يدعم الهاتف منفذ USB من نوع USB Type-C.

• يدعم الهاتف نظام تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS.

• يدعم الهاتف ميكروفون اضافي لعزل الضوضاء.

• يدعم الهاتف الفتح عن طريق Face Unlock.

• يدعم تركيب كارت ميموري حتي 256 جيجا بايت.

كاميرا هاتف Huawei P50 Pro

كشفت شركة هواوي عن الكاميرا في هاتفها الجديد والتي جاءت على النحو التالي:

الكاميرا الأمامية تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 13 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.4. الكاميرا الخلفية • تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف بعدد أربع كاميرات على النحو التالي: – تأتي الكاميرا الأولي الأساسية للهاتف بدقة 50 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/1.8. – تأتي الكاميرا الثانية للهاتف بدقة 64 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/3.5، وهي الكاميرا المخصصة بعمل الزوم. – تأتي الكاميرا الثالثة للهاتف بدقة 13 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.2، وهي الكاميرا المخصصة بعمل التصوير الواسع. – تأتي الكاميرا الرابعة للهاتف بدقة 40 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/1.6، وهي الكاميرا المخصصة بعمل التصوير المونو مع فلاش مزدوج من نوع ليد فلاش.

• يتوفر الهاتف باللون الأسود واللون الأبيض واللون الذهبي واللون الأزرق.

سعر هاتف Huawei P50 Pro



أعلنت شركة هواوي عن سعر الهاتف الجديد في الأسواق العالمية على النحو التالي:

• تم تسعير سعر النسخة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، حوالي 930 دولار أمريكي اي حوالي 17,800 جنيه مصري.

• تم تسعير سعر النسخة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، حوالي 1300 دولار أمريكي اي حوالي 24,850 جنيه مصري.