الإعلان رسميًا عن توفر Huawei P50 Pro و P50 Pocket في السوق العالمية

أعلنت شركة Huawei رسميًا عن بدء التوفر العالمي لهاتفيها الرائدين Huawei P50 Pro و P50 Pocket، اللذين تم إطلاقهما في الصين في يوليو 2021، وأخيرًا شقا طريقهما إلى السوق العالمية، حيث سيتمكن المستهلكون في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية من شرائها قريبًا كجزء من المرحلة الأولى من الإصدار، ويتميز الهاتف الجديد من هواوي بالتصميم الرائع مع إمكانية الطي بسلاسة والنحافة بحيث يمكن وضعه في الجيب، فضًلا عن الكاميرا التي توفر صور واقعية فائقة الوضوح.

Huawei P50 Pro

مواصفات مميزة

يأتي كلا الهاتفين مدعومان بشريحة Snapdragon 888 4G. على عكس متغير 5G، وتأتي الشريحة مزودة بمودم 4 G LTE فقط ، وحتى الآن ، يبدو أن Qualcomm أنتجتها لهواوي فقط.

يتميز هاتف Huawei P50 Pro بشاشة OLED مقاس 6.6 بوصة بدقة 2700 × 1228 ، ومعدل تحديث 120 هرتز.

للتصوير الفوتوغرافي، يوجد فب خلف الجهاز إعداد رباعي الكاميرا ، الذي تم تطويره بالاشتراك مع Leica، وهي تتألف من كاميرات تليفوتوغرافيّة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، و 40 ميجابكسل أحادية اللون، و 13 ميجابكسل عريضة للغاية، و 64 ميجابكسل.

تبلغ سعة البطارية 4360 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي 66 وات، و 50 وات اللاسلكي.

سيأتي Huawei P50 Pro فقط في متغير ذاكرة واحد ( ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجا بايت + سعة تخزين 256 جيجا بايت ).

يبلغ سعر الهاتف 1199 يورو، ويتوفر بخيارين للالوان وهما Golden Black و Cocoa Gold.

Huawei P50 Pocket

المواصفات

يعد الجهاز الآخر Huawei P50 Pocket عرضًا جديدًا، تم إطلاقه الشهر الماضي فقط في الصين، وسوف يشق طريقه الآن إلى السوق العالمية بشكل مبتكر ومواصفات جذابة، وأما أبرز مواصفاته:

يحتوي الجهاز على شاشة غطاء بحجم 1 بوصة على الوجه الخارجي، تتيح للمستخدم التفاعل مع الإشعارات وعناصر التحكم والكاميرات، وفي الداخل، يحتوي على شاشة OLED مقاس 6.9 بوصة 120 هرتز مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21: 9.

تبلغ سعة البطارية 4000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن بقوة 40 واط.

سيتم بيع Huawei P50 Pocket بنسختين مختلفتين ، حيث يوجد طراز عادي بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة تخزين 256 جيجابايت ويكلف 1299 يورو، وهناك أيضًا إصدار Premium بتصميم مطور وتهيئة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت بسعر 1599 يورو.

ويجدر الذكر أنه بدأت الطلبات المسبقة لكلا الجهازين مباشرة يوم الثلاثاء في بلغاريا، حيث يتم البيع مع Huawei FreeBuds 4، كعرض مع الجهاز، ويمكن توقع عروض مماثلة في مناطق أخرى أيضًا.