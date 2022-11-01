هواوي تستعد لإطلاق الهاتف Huawei P50 Pocket S القابل للطي.. تاريخ الإطلاق والمواصفات والسعر المتوقع

على غرار شركة سامسونج الكورية الجنوبية، أطلقت شركة هواوي الصينية، هواتف ذكية قابلة للطي منذ عام 2019، حيث أطلقت الشركة أول هاتف قابل للطي ( Huawei P50 Pocket ) صدفي، العام الماضي فقط، وبعد مرور عام تقريبًا على ذلك، تستعد الشركة الآن لإطلاق ثاني هاتف قابل للطي صدفي، وهو Huawei P50 Pocket S، ومن المقرر أن يصبح هذا الجهاز رسميًا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ومثل أي هاتف ذكي آخر، تم تسريب مواصفات هذا الهاتف عدة مرات في الأسابيع القليلة الماضية، وفي هذه المقالة سنلقِ نظرة على كل ما هو معروف عن هذا الجهاز قبل إطلاقه رسميًا.

Huawei P50 Pocket S

تاريخ إطلاق Huawei P50 Pocket S

من المقرر إطلاق هاتف Huawei P50 Pocket S في الصين يوم الأربعاء الموافق 2 نوفمبر، رسميًا خلال مؤتمر سيتم بثّه على موقع Weibo الصيني، وغيره من منصات بث الفيديو الصينية الرائدة.

ومن المتوقع أن يكون لجهاز Huawei P50 Pocket S نفس التصميم إلى حد ما لهاتف Huawei P50 الأصلي، ومع ذلك، قد لا يحتوي على شاشة خارجية في الخلف، على الرغم أن الفيديو التشويقي الرسمي يشير إلى خلاف ذلك.

كما من المحتمل أن يحتوي الهاتف على إطار معدني ومفصلة معدنية وظهر زجاجي، وسيحتوي أيضًا على مستشعر بصمات الأصابع المثبت على الجانب، ومن المحتمل أن يُطرح بستة خيارات للألوان مثل الأسود والأزرق والوردي والأبيض والأخضر والأصفر.

مواصفات Huawei P50 Pocket S

يُشاع إن Huawei P50 Pocket S هو نسخة مخففة من Huawei P50 Pocket، ومع ذلك، فإنه سيأتي مع خوارزمية معالجة الصور XMAGE الداخلية الخاصة بالشركة، والتي لم تكن موجودة في النسخة الأصلية.

من المتوقع أن يتم تشغيل الهاتف ذو متغير 4G بواسطة المعالج Qualcomm Snapdragon 778G المقترن بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، ويجدر الذكر أن الطراز السابق ذو الإصدار 4G يتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 888 المقترنة بـ 8 جيجابايت / 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

سيحتفظ P50 Pocket S بمعدل تحديث للشاشة يبلغ 120 هرتز الموجود في الطراز السابق P50 Pocket، ولم تتوفر أي تفاصيل أخرى حول الشاشة مثل المقاس والدقة.

أُشيع سابقًا أن الهاتف الذكي سيكون متاحًا بمتغيرات تخزين 256 جيجابايت و 512 جيجابايت، لكن أحدث تسريب يشير إلى أنه سيكون هناك متغير بحجم 128 جيجابايت بدلاً من 512 جيجابايت.

السعر المتوقع لهاتف Huawei P50 Pocket S

كما ذُكر آنفًا، كان من المفترض أن يصل Huawei P50 Pocket S مع متغيرات تخزين 256 جيجابايت و 512 جيجابايت بسعر (685 دولارًا أمريكيًا) و (959 دولارًا أمريكيًا) على التوالي، ولكن مع أحدث المعلومات، قد يأتي بإصدارات 128 جيجابايت و 256 جيجابايت، والتي قد يبدأ سعر النموذج الأساسي من ( 752 دولارًا) أو ( 889 دولارًا).