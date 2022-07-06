سعر ومواصفات هاتف هواوي Huawei Nova Y90 

كشفت شركة هواوي العالمية عن هاتفها الجديد Huawei Nova Y90، والذي يأتي بتحديثات ومميزات عديدة عن النسخ السابقة لسلسلة هواتف هواوي، ويأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع سناب دراجون 680 ثماني النواة، ويأتي الهاتف بواجهة هواوي EMUI 12، وفي السطور التالية سنتعرف على أهم مواصفات وأسعار الهاتف في الأسواق العالمية.

مواصفات هاتف هواوي Huawei Nova Y90

أعلنت شركة هواوي عن أهم المواصفات في هاتفها الجديد والتي جاءت على النحو التالي:

الخامات يأتي الهاتف بخامات خارجية من البلاستيك بالكامل. مساحة التخزين يأتي الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا بايت ذاكرة عشوائية. الواجهة يأتي الهاتف بواجهة نظام تشغيل هواوي EMUI 12 المُستقل بدون خدمات جوجل. يدعم الهاتف • يدعم الهاتف خاصية الـNFC. • يدعم الهاتف الفتح عن طريق بصمة الأصبع، أو عن طريق Face Unlock. • يدعم الهاتف تركيب شريحتين إتصال من الجيل الخامس 4G. • يدعم الهاتف منفذا الـ USB يأتي من النوع الأحدث الـ Type C. المعالج يأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع كوالكوم سناب دراجون 680، بتكنولوجيا 6 نانو، مع معالج الرسومي من نوع Adreno 610. البطارية تأتي بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بوليمر حجمها 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 40 وات. الشاشة تأتي شاشة الهاتف من نوع IPS LCD بحجم 6.7 بوصة بدقة 1080×2388 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 391 بيكسل لكل بوصة. أبعاد الهاتف يأتي الهاتف بأبعاد 163.3×74.7×8.4 مم، ووزن 195 جرام.

كاميرا هاتف هواوي Huawei Nova Y90

كشفت شركة هواوي عن كاميرا الهاتف الجديد والتي جاءت على النحو التالي:

• تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 .

• تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف بثلاث كاميرات على النحو التالي:

– الكاميرا الأولي الأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8.

– الكاميرا الثانية للهاتف تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا المخصصة بعمل التصوير الماكرو.

– الكاميرا الثالثة للهاتف تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 ، وهي الكاميرا المخصصة بعمل العزل.

• يتوفر الهاتف باللون الأسود، اللون الأزرق، اللون الأخضر، اللون الأبيض.

سعر هاتف هواوي Huawei Nova Y90

كشفت شركة هواوي عن سعر هاتفها الجديد في أسواق الهواتف بالمملكة العربية السعودية للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 729 ريال سعودي.