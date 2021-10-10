Huawei Nova 8i أقوى هواتف شركة هواوي الجديدة Raqami TV‏ تعرف على مواصفاته وسعره

أعلنت شركة هواوي عن اقوى هواتفها المحمول لهذا العام هاتف Huawei Nova 8i هذا الهاتف الذي يتمتع بمواصفات قياسية ومميزات غير مسبوقة، كما أصبحت شركة هواوي من أهم الشركات التي ينتظر الجميع اصدراتها لمعرفة ما يحمله هذا الهاتف الجديد من مواصفات لهذا سنقدم لكم كل ما هو متعلق بهذا الهاتف الجديد الذي يتمتع بكافة المواصفات القياسية التي يبحث عنها ملايين الاشخاص.

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مواصفات هاتف هواوي Huawei Nova 8i الجديد

يبحث الجميع عن مواصفات هاتف Huawei Nova 8i الجديد ولذلك سنقدم لكم مواصفات هذا الهاتف وهي:

يتميز هاتف Huawei Nova 8i الجديد بتصميم أنيق وشبابي مصنوع من الخارج بخامة البلاستيك من نوع البولي كاربونيت.

حيث يصل وزن الهاتف 190 جرام، طوله 161.9، والعرض 74.7، وسمكة 8.6 ملم.

أما الشاشة عالية الجودة FHD+، بدقة 1080× 2376 بيكسل، بحجم 6.67 بوصلة.

نظام التشغيل 10 اندرويد، لا يدعم خدمات جوجل.

بشرحتين اتصال من نوع Nano SIM، ويدعم كافة الأجيال حتى 4G فقط.

نظام معالج الهاتف من نوع Snapdragon 662 بثماني نواه.

يتوفر هاتف Huawei Nova 8i بنسختين الأول بذاكرة 128 جيجا ورام 6 جيجا بايت، النسخة الثانية بذاكرة 128 جيجا بايت ورام 8 جيجا بايت.

الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0.

يضم 4 كاميرا خلفية الأولى 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9، والثانية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4، والثالثة والرابعة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4.

البطارية شديدة التحمل 4300 ملي امبير من نوع ليثيوم بوليمر.

يتوفر هاتف Huawei Nova 8i بألوان عديدة الأسود، الفضي، الأزرق، الأبيض.

عيوب هاتف هاتف Huawei Nova 8i

لا يدعم الهاتف الجيل الخامس 4G. كما أنه لا يدعم خدمات جوجل. لا يدعم الراديو، والشحن اللاسلكي. لا يقبل تركيب الميموري كارت. لا يتوفر به مستشعرات NFC.

سعر هاتف Huawei Nova 8i الجديد

سعر هاتف Huawei Nova 8i الجديد في الأسواق بالأسعار التالية: