تسريب مواصفات Huawei Nova 10 و Nova 10 Pro قبل الإعلان الرسمي المقرر في 4 يوليو

من المقرر أن تكشف شركة هواوي الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية رسميًا عن سلسلة الهواتف الذكية Nova 10 وذلك في الرابع من يوليو المقبل في الصين، وتتضمن السلسلة جهازين، وهما Huawei Nova 10، و Huawei Nova 10 Pro، وفي أحدث تسريب عن الجهازين، تم الكشف عن جميع المواصفات الرئيسية لثنائي Nova 10.

Huawei Nova 10

مواصفات Huawei Nova 10

الأبعاد والوزن: يبلغ قياس Nova 10 كما يلي: 18 × 73.91 × 6.88 ملم، ويزن حوالي 168 جرامًا.

سيتم تزويد الهاتف بشاشة من نوع OLED بمقاس 6.67 بوصة وبدقة + Full HD تبلغ 1080 × 2400 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

سيتم تشغيل الجهاز بواسطة مجموعة شرائح Snapdragon 778G4G، وسيكون متاحًا بنوعين مختلفين لتكوين الذاكرة وهما 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت للتخزين، و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت للتخزين.

سيعمل Nova 10 بواسطة بطارية بسعة 4000 مللي آمبير في الساعة، وتدعم الشحن بقوة 66 وات.

سيتم تثبيت نظام التشغيل HarmonyOS 2 على الجهاز مسبقًا.

بالنسبة لصور السيلفي، سيحتوي على كاميرا أمامية بدقة 60 ميجابكسل.

وفي خلف الجهاز سيحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.9، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر عمق.

مواصفات Huawei Nova 10 Pro

سيكون Nova 10 Pro متشابهًا تقريبًا في الحجم والوزن مع الطراز Nova 10، فتبلغ أبعاده 164.23 × 74.45 × 7.88 ملم، ويزن 198 جرامًا.

سيحتوي على نفس لوحة OLED بمقاس 6.67 بوصة التي تنتج دقة 1200 × 2652 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتحتوي على فتحة على شكل حبة، لإعداد كاميرا مزدوجة للصور الشخصية.

سيتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة مجموعة شرائح Snapdragon 778G 4G، ويأتي بتكوينين للذاكرة، الأول 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت للتخزين، والثاني 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت للتخزين الداخلي.

سيحتوي الطراز Huawei Nova 10 Pro على بطارية أكبر تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، مع دعم شحن بقوة 100 واط.

يأتي مع إعداد الكاميرا المزدوجة للصور السيلفي، وهي عبارة عن كاميرا رئيسية عريضة للغاية بدقة 60 ميجابكسل، وعدسة بدقة 8 ميجابكسل.

أما إعداد الكاميرا الخلفية سيحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة استشعار للعمق.

وتشمل المواصفات الأخرى المشتركة بين الجهازين Nova 10 و Nova 10 Pro، ماسح ضوئي لبصمات الأصابع في الشاشة، وخيارات الألوان، أربعة ألوان وهي : الفضي والأسود والأرجواني والأخضر، أما عن الأسعار فلم تتوفر أي معلومات بعْد.