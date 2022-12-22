تقنية

هواوي “Huawei” تُطلق رسميًا جهاز MateBook 14s i9 بذاكرة كبيرة

سمير بوبكر

أعلنت شركة Huawei رسميًا عن إصدارها الجديد من MateBook 14s، حيث تم إطلاق هذا الإصدار الجديد في السوق الصينية باسم MateBook 14s i9 والذي جاء بذاكرة عشوائية الوصول RAM بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت.

هواوي "Huawei" تُطلق رسميًا جهاز MateBook 14s i9 بذاكرة كبيرة 5 22/12/2022 - 1:37 م

هواوي "Huawei" تُطلق رسميًا جهاز MateBook 14s i9 بذاكرة كبيرة 1 22/12/2022 - 1:37 م

آبل “Appel” تُخطط لإلغاء الجيل الرابع من هواتف iPhone SE

يعمل جهاز MateBook 14s i9 بمعالج intel core i9، وهو مُتاحًا حاليًا في الصين بسعر 1245 دولارًا، وسيتم توفيره للشراء في السوق الصينية إعتبارا من يوم 29 ديسمبر القادم، كما سينطلق الإصدار الأصلي للجهاز في الأسواق الأوروبية بسعر 1522 دولارًا وسيتم توفيره لاحقًا.

هواوي "Huawei" تُطلق رسميًا جهاز MateBook 14s i9 بذاكرة كبيرة 2 22/12/2022 - 1:37 م

بالحديث عن الشاشة يتميز جهاز MateBook 14s i9 بشاشة حجمها 14.2 بوصة، ودقتها 2.5K، وأبعادها 3:2، مع معدل تحديث 90 هرتز، كما يدعم هذا الجهاز أيضًا تغطية ألوان 100٪ من sRGB.

يأتي هذا الإصدار الجديد مع ذاكرة عشوائية الوصول بسعة عشوائية الوصول بسعة 16 جيجابايت وبذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

هواوي "Huawei" تُطلق رسميًا جهاز MateBook 14s i9 بذاكرة كبيرة 3 22/12/2022 - 1:37 مأما بطارية الجهاز فقد جاءت بسعة 60Wh مع شاحن GaN بقوة 90 وات، كما يتميز جهاز MateBook 14s i9 الجديد أيضا بمنافذ Thunderbolt 4 و USB-A بالإضافة إلى HDMI.

هواوي "Huawei" تُطلق رسميًا جهاز MateBook 14s i9 بذاكرة كبيرة 4 22/12/2022 - 1:37 موتقدم Huawei هذا الإصدار بعدة خيارات في الألوان بما في ذلك الفضي والرمادي الفاتح واللون الأخضر أيضًا، كما يتميز جهاز MateBook 14s i9 بتصميم معدني أنيق ويبلغ وزنه 1.43 كلغ.

Avatar of سمير بوبكر
سمير بوبكر

كاتب ومدون جزائري٬ عملي الأساسي مختص في الكهرباء المعمارية وتركيب الأجهزة الإلكترونية٬ حاصل على شهادة تأهيل مهنية، أُجيد استخدام برامج المونتاج والفوتوشوب٬ مهتم بكل ما هو جديد في مجال التقنية والأخبار الرياضية٬ وأعمل على نقل الخبر للقارئ العربي من خلال موقع نجوم مصرية.

اترك تعليقاً