هواوي “Huawei” تُطلق رسميًا جهاز MateBook 14s i9 بذاكرة كبيرة

أعلنت شركة Huawei رسميًا عن إصدارها الجديد من MateBook 14s، حيث تم إطلاق هذا الإصدار الجديد في السوق الصينية باسم MateBook 14s i9 والذي جاء بذاكرة عشوائية الوصول RAM بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت.

يعمل جهاز MateBook 14s i9 بمعالج intel core i9، وهو مُتاحًا حاليًا في الصين بسعر 1245 دولارًا، وسيتم توفيره للشراء في السوق الصينية إعتبارا من يوم 29 ديسمبر القادم، كما سينطلق الإصدار الأصلي للجهاز في الأسواق الأوروبية بسعر 1522 دولارًا وسيتم توفيره لاحقًا.

بالحديث عن الشاشة يتميز جهاز MateBook 14s i9 بشاشة حجمها 14.2 بوصة، ودقتها 2.5K، وأبعادها 3:2، مع معدل تحديث 90 هرتز، كما يدعم هذا الجهاز أيضًا تغطية ألوان 100٪ من sRGB.

يأتي هذا الإصدار الجديد مع ذاكرة عشوائية الوصول بسعة عشوائية الوصول بسعة 16 جيجابايت وبذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

أما بطارية الجهاز فقد جاءت بسعة 60Wh مع شاحن GaN بقوة 90 وات، كما يتميز جهاز MateBook 14s i9 الجديد أيضا بمنافذ Thunderbolt 4 و USB-A بالإضافة إلى HDMI.

وتقدم Huawei هذا الإصدار بعدة خيارات في الألوان بما في ذلك الفضي والرمادي الفاتح واللون الأخضر أيضًا، كما يتميز جهاز MateBook 14s i9 بتصميم معدني أنيق ويبلغ وزنه 1.43 كلغ.