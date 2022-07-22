الإعلان عن سعر ومواصفات Huawei Mate Xs 2 بشاشة قابلة للطي

أعلنت شركة هواوي عن الهاتف القابل للطي الجديد خاصتها وهو Huawei Mate Xs 2، الذي يأتي بتصميم رائع للغاية وبخامات ممتازة، كما يأتي بعتاد قوي مثل معالج Snapdragon 888 وكاميرات جيدة، بالإضافة لبطارية 4600 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، ولكن مشكلته الوحيدة هي أنه لا يدعم خدمات جوجل بشكل رسمي.

مواصفات Huawei Mate Xs 2

الشاشة بحجم 7.8 بوصة من نوع OLED.

دعم تردد 120 هيرتز.

دعم مليار لون. المعالج Qualcomm Snapdragon 888 ثماني الأنوية 5 نانومتر. معالج رسومي Adreno 660 نظام التشغيل HarmonyOS 2.0 المساحة التخزينية 256 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 8 جيجابايت رام.

512 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 8 جيجابايت رام.

512 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 12 جيجابايت رام. الكاميرا الخلفية 3 كاميرات بدقة:

50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 “عدسة أساسية”

8 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4 “عدسة تيليفوتو 3x زوم”

13 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 “عدسة واسعة”

مع دعم تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل فريمات 30 فريم.

مع وجود فلاش LED ثنائي.

دعم تقنية HDR و Panorama. الكاميرا الأمامية 10.7 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2.

مع دعم تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل فريمات 30 فريم. البطارية بسعة 4600 مللي أمبير.

بسعة 4880 مللي أمبير لنسخة (512GB-12RAM). قوة الشحن 66 واط.

مميزات جوال Huawei Mate Xs 2

تصميم رائع للغاية ومذهل وجاذب للانتباه. شاشة كبيرة قابلة للطي بحجم 7.8 بوصة من نوع OLED تدعم تردد 120 هيرتز، ممتازة لمشاهدة الأفلام والفيديوهات بالإضافة للألعاب. معالج Snapdragon 888 يقدم أداء ممتاز في جميع الاستخدامات، كما يقدم أداء خرافي في الألعاب مثل لعبة ببجي موبايل، ولكن كنا نطمح بأن يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 الذي يعتبر الأحدث حاليًا. الكاميرات تقدم تجربة تصوير جيدة. دعم تقنية NFC. دعم كافة المستشعرات مثل مستشعر IR Blaster والجيروسكوب والبوصلة والتقارب والتسارع، بالإضافة لمستشعر البصمة الذي يأتي في زر التشغيل. دعم منفذ USB Type-C 3.1. بطارية بسعة 4600 مللي أمبير. شحن سريع بقوة 66 واط. دعم الشحن العكسي.

عيوب جوال هواوي ميت اكس اس 2

لا يدعم خدمات جوجل. لا يدعم منفذ 3.5 مللي. لا يدعم Radio FM.

سعر هاتف Huawei Mate Xs 2

تم الإعلان رسميًا عن سعر هاتف Huawei Mate Xs 2 عالميًا بـ 2000 يورو، أي ما يعادل 38 ألف جنيه مصري، 7,600 ريال سعودي، 627 دينار كويتي، 7,500 درهم إماراتي.

ينافس هواتف أخرى عديدة قابلة للطي مثل:

Microsoft Surface Duo 2

Oppo Find N

Huawei P50 Pocket